Apple працює над чіпами штучного інтелекту для центрів обробки даних

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук на презентації нових продуктів. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американська технологічна корпорація Apple розробляє власний чип для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту у центрах обробки даних. Проєкт знаходиться у розробці вже кілька років.

Про це пише Reuters.

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Наразі Apple відстає від своїх конкурентів у галузі штучного інтелекту. Компанія ухиляється від питань щодо своїх планів з розвитку цієї технології.

"Ми, як і раніше, з оптимізмом дивимося на наші можливості в галузі генеративного штучного інтелекту і робимо значні інвестиції", — заявив генеральний директор Тім Кук.

Втім, як зазначається, проєкт під кодовою назвою Project ACDC (Apple Chips in Data Center) спрямований на використання досвіду Apple у розробці чипів для її серверної інфраструктури.

ACDC знаходиться у розробці вже кілька років, але невідомо, чи буде він представлений і коли це відбудеться. За інформацією видання, компонент серверного чипа Apple, швидше за все, буде орієнтований на запуск моделей штучного інтелекту, а не на його навчання.

Нагадаємо, стали відомі перші подробиці про iPhone 17, який вийде 2025 року. За інформацією відомого аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планує серйозні зміни для лінійки iPhone 17. Компанія представить новий iPhone 17 Slim, який замінить модель Plus.

Також ми писали, що на початку 2024 року компанія Berkshire Hathaway, якою керує один з найвпливовіших та найбагатших інвесторів у світі Уоррен Баффет, скоротила свої інвестиції в Apple. За документами, ринкова вартість акцій компанії з Купертіно у портфелі компанії знизилася до 135,4 мільярда доларів.