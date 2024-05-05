Воррен Баффет різко скоротив свою частку в Apple на тлі проблем у компанії

Генеральний директор Apple Тім Кук на презентації компанії. Фото: usatoday.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На початку 2024 року компанія Berkshire Hathaway, якою керує один з найвпливовіших та найбагатших інвесторів у світі Уоррен Баффет, скоротила свої інвестиції в Apple. За документами, ринкова вартість акцій компанії з Купертіно у портфелі компанії знизилася до 135,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє CNBC.

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Як зазначається, це вже другий квартал поспіль, коли компанія Баффета скорочує свою частку в Apple. У попередньому кварталі вона продала приблизно 10 мільйонів акцій Apple, що становить лише 1% від загального обсягу її величезної частки. З огляду на зміну ціни акцій Apple це означає, що Berkshire продала близько 116 мільйонів акцій.

Відповідаючи на питання акціонерів на щорічних зборах Berkshire Баффет, припустив, що продаж був здійснений у зв'язку з податковими міркуваннями після значного збільшення вартості акцій виробника іPhone. Він також додав, що прагне уникнути можливого підвищення податків у майбутньому, якщо ставки підвищаться для фінансування бюджетного дефіциту США.

Баффет став великим шанувальником Apple після того, як один із його інвестиційних менеджерів Тед Вешлер або Тодд Комбс переконав його купити акції копанії з Купертіно багато років тому. Баффет назвав технологічного гіганта своїм другим за важливістю бізнесом після групи страховиків Berkshire.

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