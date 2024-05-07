Apple работает над чипами искусственного интеллекта для центров обработки данных

Генеральный директор компании Apple Тим Кук на презентации новых продуктов. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американская технологическая корпорация Apple разрабатывает свой чип для запуска программного обеспечения искусственного интеллекта в центрах обработки данных. Проект находится в разработке уже несколько лет.

Об этом пишут Reuters.

Читайте также:

Над какими чипами искусственного интеллекта работает Apple

Apple отстает от своих конкурентов в области искусственного интеллекта. Компания сейчас уклоняется от вопросов своих планов по развитию этой технологии.

"Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на наши возможности в области генеративного искусственного интеллекта и делаем значительные инвестиции", — заявил генеральный директор Тим Кук.

Впрочем, как отмечается, проект под кодовым названием Project ACDC (Apple Chips in Data Center) направлен на использование опыта Apple в разработке чипов для его серверной инфраструктуры.

ACDC находится в разработке уже несколько лет, но неизвестно, будет ли он представлен и когда это произойдет. По информации издания, компонент серверного чипа Apple, скорее всего, будет ориентирован на запуск моделей искусственного интеллекта, а не на его обучение.

Напомним, стали известны первые подробности об iPhone 17, который выйдет в 2025 году. По информации известного аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планирует серьезные изменения для линейки iPhone 17. Компания представит новый iPhone 17 Slim, заменяющий модель Plus.

Также мы писали, что в начале 2024 года компания Berkshire Hathaway, руководимая одним из самых влиятельных и богатых инвесторов в мире Уоррен Баффет, сократила свои инвестиции в Apple. Согласно документам, рыночная стоимость акций компании из Купертино в портфеле компании снизилась до 135,4 миллиарда долларов.