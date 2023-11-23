Блокада кордону з Польщею — автогаз дорожчає та зникає з АЗС

Автозаправна станція. Фото: РБК-Україна

В Україні дорожчає скраплений газ та зникає з автозаправних станцій через блокаду польського кордону. Ринок — у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Дефіцит автогазу

За його даними, найбільш масово зник автомобільний газ у половині регіонів у мережі "Приват". Там, де ще є його залишки, коштує вже 39,6 грн за літр.

Також спостерігають перебої на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ, "Авантаж".

Причиною залишається блокування польського кордону, через який автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку автогазу.

"Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку скрапленого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано", — повідомив експерт.

Захмарні ціни LPG на аукціонах

На аукціоні "Української енергетичної біржі" вартість скрапленого газу рухається вгору. Додала в ціні в середньому 1,53 тис. грн, до 63,98 тис. грн/т.

В середньому LPG "Укрнафти" подорожчало на 2,73 тис.грн, до 63 836 грн/т, "Укргазвидобування" — на 325 грн, до 64,13 тис. грн/т.

Зараз трейдери за можливості переносять закупівлю на морський ресурс. Ціни на газ в цьому напрямку стартують з 58 тис. грн/т.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середня ціна LPG в країні за умови поставки FCA становить 60,88 тис. грн/т. Це на 3,07 тис. грн більше порівняно з тижнем раніше.

Як пояснюють представники однієї роздрібних компаній з західної частини України, ринок — у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні, однак для цього потрібен певний час.

"Злив на ГНС, наповнення машин, розвезення по заправках — це все не швидко", — пояснив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, польські фермери мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Також ми писали, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.