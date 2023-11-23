Блокада границы с Польшей — автогаз дорожает и исчезает с АЗС

Автозаправочная станция. Фото: РБК-Украина

В Украине дорожает сжиженный газ и исчезает с автозаправочных станций из-за блокады польской границы. Рынок — в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Дефицит автогаза

По его данным, наиболее массово исчез автомобильный газ в половине регионов в сети "Приват". Там, где есть еще его остатки, стоит уже 39,6 грн за литр.

Также наблюдают перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ, "Авантаже".

Причиной остается блокировка польской границы, из которой автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка автогаза.

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", — сообщил эксперт.

Заоблачные цены LPG на аукционах

На аукционе "Украинской энергетической биржи" стоимость сжиженного газа двигается вверх. Прибавил в цене в среднем 1,53 тыс. грн, до 63,98 тыс. грн/т.

В среднем LPG "Укрнафты" подорожал на 2,73 тыс. грн, до 63 836 грн/т, "Укргаздобыча" — на 325 грн, до 64,13 тыс. грн/т.

Сейчас трейдеры при возможности переносят закупку на морской ресурс. Цены на газ в этом направлении стартуют с 58 тыс. грн/т.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средняя цена LPG в стране при поставке FCA составляет 60,88 тыс. грн/т. Это на 3,07 тыс. грн больше по сравнению с неделей ранее.

Как объясняют представители одной из розничных компаний из западной части Украины, рынок — в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные, однако для этого нужно определенное время.

"Слив на ГНС, наполнение машин, развоз по заправкам — это все не быстро", — пояснили они.

Что еще стоит знать

Напомним, польские фермеры намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.