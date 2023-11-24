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АЗС оновили ціни— скільки коштує 1 л пального в Україні

24 листопада 2023 06:42
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне 24 листопада — скільки коштують бензин та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 24 листопада, змінились середні ціни на паливо на заправних станціях України. Ціна автогазу після короткострокової паузи знову почала зростати, а вартість дизпалива та бензину, навпаки, трохи впала.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 24 листопада

За даними моніторингового сайту, 24 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,77 грн/л;
  • А-95 — 54,62 грн/л;
  • А-92 — 52,18 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,48 грн/л;
  • скраплений газ — 35,91 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,12 грн/л,
  • А-95 — за 55,03 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,04 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,30 грн/л,
  • скраплений газ — 34,35 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 24 листопада

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 24 листопада

24 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми склали ТОП 3 китайських автомобілів потужністю понад 1000 к.с. у 2023 році. Китайська автомобільна промисловість випускає щороку багато моделей електромобілів, накопичивши значний досвід у створенні таких машин. Зокрема компанії з КНР опанували серійне виробництво надпотужних електрокарів з гоночними показниками розгону до 100 км/год.

Раніше ми розповіли, що в Україні дорожчає скраплений газ та зникає з автозаправних станцій через блокаду польського кордону. Ринок — у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні.

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