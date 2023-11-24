Ціни на пальне 24 листопада — скільки коштують бензин та дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В пятницу, 24 ноября, изменились средние цены на топливо на заправочных станциях Украины. Цена автогаза после краткосрочной паузы снова начала расти, а стоимость дизтоплива и бензина, напротив, немного упала.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 24 ноября

По данным мониторингового сайта, 24 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,77 грн/л;

А-95 — 54,62 грн/л;

А-92 — 52,18 грн/л;

дизельное топливо — 54,48 грн/л;

сжиженный газ — 35,91 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,12 грн/л,

А-95 — за 55,03 грн/л,

бензин А-92 — за 53,04 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,30 грн/л,

сжиженный газ — 34,35 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 24 ноября

24 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

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