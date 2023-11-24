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АЗС обновили цены — сколько стоит 1 л горючего в Украине

24 ноября 2023 06:42
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ціни на пальне 24 листопада — скільки коштують бензин та дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В пятницу, 24 ноября, изменились средние цены на топливо на заправочных станциях Украины. Цена автогаза после краткосрочной паузы снова начала расти, а стоимость дизтоплива и бензина, напротив, немного упала.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 24 ноября

Цены на горючее на АЗС 24 ноября

По данным мониторингового сайта, 24 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,77 грн/л;
  • А-95 — 54,62 грн/л;
  • А-92 — 52,18 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,48 грн/л;
  • сжиженный газ — 35,91 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,12 грн/л,
  • А-95 — за 55,03 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,04 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,30 грн/л,
  • сжиженный газ — 34,35 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 24 ноября

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 24 ноября

24 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы составили ТОП 3 китайских автомобиля мощностью более 1000 л.с. в 2023 году. Китайская автомобильная промышленность ежегодно выпускает многие модели электромобилей, накопив значительный опыт в создании таких машин. В частности, компании из КНР овладели серийным производством сверхмощных электрокаров с гоночными показателями разгона до 100 км/ч.

Ранее мы рассказали, что в Украине дорожает сжиженный газ и исчезает из автозаправочных станций из-за блокады польской границы. Рынок – в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные.

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