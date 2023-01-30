Ціни на АЗС знижуються — скільки коштує пальне 30 січня

АЗС ще більше знизили ціни: скільки зараз коштує пальне
У понеділок, 30 січня, на українському паливному ринку змінилися ціни. Здешевшали майже всі марки бензину, автомобільний газ та дизельне паливо.
Про це повідомляється на сайті Аuto.ria.
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Середні ціни на АЗС
Так, вартість бензину А-95+ зараз у середньому на рівні 50,46 грн/л. Тоді як наприкінці робочого тижня його продавали за 50,59 грн/л.
Бензин категорії А-95 на українських АЗС реалізують за 48,78 грн/л. Кілька днів тому він коштував 48,82 грн/л.
Середня вартість на найбільших заправках країни популярної марки бензину А-92 не змінилася. Його продають за 47,55 грн/л.
Ціна дизельного палива становить у середньому 52,57 грн/л. Наприкінці робочого тижня його продавали за 52,62 грн/л.
Автогаз реалізують у середньому за 26,77 гривні за літр, кілька днів тому — за 26,85 грн/л.
Ціни на заправках 30 січня, гривні/літр:
Ситуація на ринку пального
За даними Державної служби статистики, в Україні за минулий рік на паливному ринку суттєво зросли ціни. Найбільше додало у вартості дизельне паливо.
Так, у грудні минулого року проти грудня 2021 року пальне змінилося у вартості так:
- бензин марки А-92 зріс на 68,6%, до 50 гривень за літр;
- бензин марки А-95 на 68,5%, до 51,3 гривні за літр;
- дизельне паливо здорожчало на 85,7%, до 55 гривень за літр;
- автомобільний газ додав у вартості 52,3%, до 29,1 гривні за літр.
При цьому світові нафтогазові компанії Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum, Shell і TotalEnergies отримали рекордні доходи 2022 року. Енергогіганти нажилися на коливаннях цін на тлі війни росії в Україні.
Аналітики на основі даних Refinitiv підрахували, що найбільшим нафтовим компанії вдалося отримати сукупно 190 млрд доларів за минулий рік. Очікується, що остаточні квартальні результати компанії опублікують найближчими днями.
Що буде з пальним у 2023-му
Як розповідав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, цієї зими дефіциту пального не буде, однак ціна буде ринкова, спрогнозувати яку неможливо, враховуючи виклики часу. Основними з яких є ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня минулого року та нафтопродуктів — з 5 лютого 2023 року.
Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.
Додамо, на автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почнуть продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явиться у продажу з 1 лютого 2023 року.