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АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо

30 января 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на АЗС снижаются — сколько стоит топливо 30 января
Подешевели почти все марки бензина, автомобильный газ и дизельное топливо
lis.jpg - Ксения Лисновская

В понедельник, 30 января, на украинском топливном рынке поменялись цены. Подешевели почти все марки бензина, автомобильный газ и дизельное топливо.

Об этом сообщается на сайте Аuto.ria.

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Средние цены на АЗС

Так, стоимость бензина А-95+ сейчас в среднем на уровне 50,46 грн/л. В то время как в конце рабочей недели его продавали за 50,59 грн/л.

Бензин категории А-95 на украинских АЗС реализуют по 48,78 грн/л. Несколько дней назад он стоил 48,82 грн/л.

Средняя стоимость на самых крупных заправках страны популярной марки бензина А-92 не изменилась. Его продают по 47,55 грн/л.

Цена дизельного топлива составляет в среднем 52,57 грн/л. В конце рабочей недели его продавали по 52,62 грн/л.

Автогаз реализуют в среднем за 26,77 гривны за литр, несколько дней назад — за 26,85 грн/л.

Цены на заправках 30 января, гривны/литр:

Ситуация на рынке топлива

По данным Государственной службы статистики, в Украине за прошлый год на топливном рынке существенно выросли цены. Больше всего прибавило в стоимости дизельное топливо.

Так, в декабре прошлого года против декабря 2021-го топливо изменилось в стоимости так:

  • бензин марки А-92 вырос на 68,6%, до 50 гривен за литр;
  • бензин марки А-95 на 68,5%, до 51,3 гривны за литр;
  • дизельное топливо подорожало на 85,7%, до 55 гривен за литр;
  • автомобильный газ прибавил в стоимости 52,3%, до 29,1 гривны за литр.

При этом мировые нефтегазовые компании Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum, Shell и TotalEnergies получили рекордные доходы в 2022 году. Энергогиганты нажились на колебаниях цен на фоне войны россии в Украине.

Аналитики на основе данных Refinitiv подсчитали, что крупнейшим нефтяным компаниям удалось получить совокупно 190 млрд долларов за прошлый год. Ожидается, что окончательные квартальные результаты компании будут опубликованы в ближайшие дни.

Что будет с горючим в 2023-м

Как рассказывал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, этой зимой дефицита горючего не будет, однако цена будет рыночная, спрогнозировать которую невозможно, учитывая вызовы времени. Основными из которых являются эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря прошлого года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Добавим, на автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начнут продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появится в продаже с 1 февраля 2023 года.

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