АЗС в Україні підняли ціни на автогаз — скільки коштує пальне сьогодні

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У вівторок, 14 листопада, на автозаправних станціях України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 14 листопада

За даними моніторингового сайту, 14 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,33 грн/л;

А-95 — 55,34 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л;

дизельне пальне — 55,60 грн/л;

скраплений газ — 33,50 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,30 грн/л,

А-95 — за 55,36 грн/л,

бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,65 грн/л,

скраплений газ — 31,54 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 14 листопада

14 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,67 грн/л, на KLO — 33,99 грн/л, на Shell — 34,22 грн/л.

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