АЗС в Украине подняли цены на автогаз — сколько стоит топливо сегодня

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях снова обновили стоимость горючего. Во вторник, 14 ноября, на автозаправочных станциях Украины снова выросла стоимость сжиженного автомобильного газа.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 14 ноября

По данным мониторингового сайта, 14 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,33 грн/л;

А-95 — 55,34 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л;

дизельное топливо — 55,60 грн/л;

сжиженный газ — 33,50 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,30 грн/л,

А-95 — за 55,36 грн/л,

бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,65 грн/л,

сжиженный газ — 31,54 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 14 ноября

14 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 – на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 32,67 грн/л, на KLO — 33,99 грн/л, на Shell — 34,22 грн/л.

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Напомним, что в Департаменте патрульной полиции Украины напомнили о наказании за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

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