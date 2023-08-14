Bacardi визнали спонсором війни — скільки податків сплатила компанія агресору

Офіс компанії Bacardi. Фото: google.com

Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни (НАЗК). Тепер у списку — найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi.

Така інформація міститься на сайті агенції.

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Як зазначають в НАЗК, компанія Bacardi продовжує вести бізнес в Росії, активно шукаючи нових працівників.

Після початку повномасштабної війни РФ в Україні Bacardi оголосила про зупинку експорту на російський ринок і припинила вкладатися у рекламу, проте з часом цю частину допису прибрали з офіційної заяви.

Тому компанія постачає продукцію в Росію на мільйони доларів та розширює штат працівників.

Відомо, що російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.

Відповідно до даних на сайті Федеральної податкової служби Росії, виручка "Бакарди Рус" торік збільшилася на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а обсяг чистого прибутку — до 4,7 млрд. Як зазначається, це на 206,5% більше проти 2021 року (1,5 млрд рублів). Компанія сплатила 12 млн доларів податку на прибуток до бюджету агресора.

Таким чином вона підтримує економіку РФ та спонсорує агресію проти України.

Bacardi Limited є найбільшою приватною міжнародною алкогольною компанією у світі, продукцію продає у більш ніж 170 країнах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції додало британську корпорацію Unilever до списку спонсорів війни. Вона є однією з лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії.

Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.