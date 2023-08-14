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Bacardi признали спонсором войны: какую прибыль нарастила компания в РФ

14 августа 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Bacardi признали спонсором войны — сколько налогов уплатила компания агрессору
Офис компании Bacardi. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальное агентство по предотвращению коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi.

Такая информация содержится на сайте агентства.

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Как отмечают в НАПК, компания Bacardi продолжает вести бизнес в России, активно ища новых работников.

После начала полномасштабной войны РФ в Украине Bacardi объявила об остановке экспорта на российский рынок и прекратила вкладываться в рекламу, однако со временем эту часть сообщения убрали из официального заявления.

Поэтому компания поставляет продукцию в Россию на миллионы долларов и расширяет штат работников.

Известно, что российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов за год войны в Украину.

Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы России, выручка "Баккарды Рус" в прошлом году увеличилась на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а объем чистой прибыли — до 4,7 млрд. Как отмечается, это на 206,5% больше по сравнению с 2021 годом (1,5 млрд рублей). Компания уплатила 12 млн долларов налога на прибыль в бюджет агрессора.

Таким образом она поддерживает экономику РФ и спонсирует агрессию против Украины.

Bacardi Limited является крупнейшей частной международной алкогольной компанией в мире, продукцию продает более чем в 170 странах.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавило британскую корпорацию Unilever в список спонсоров войны. Она является одним из лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на по меньшей мере 70,4 миллиона долларов.

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