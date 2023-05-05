НАЗК оновило список спонсорів війни — до переліку потрапив ще один банк

Відділення угорського OTP Bank. Фото: otpbank.com.ua

У Національному агентстві з питань запобігання корупції України розширили список міжнародних спонсорів війни. Цього разу до переліку внесли угорську фінансову установу OTP Bank.

Про це розповіли у пресцентрі НАЗК.

Читайте також:

Чому OTP Bank потрапив до списку

Як пояснили в агентстві, таке рішення ухвалили у зв'язку позицією керівництва банку провадити діяльність у Росії, а також фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

Відомо, що OTP Bank має дочірні банки в РФ, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії. ОТП Банк на території Росії залишається одним із провідних банків на ринку фінпослуг навіть після початку повномасштабної війни. Фінустанова входить до списку 50 найбільших російських банків, а за деякими напрямками входить до лідерів ринку.

Банк обслуговує близько 2,2 млн людей та представлений у понад 1,85 тис. населених пунктах Росії. Це підкреслює його важливість для економіки країни-агресорки, яка бореться з санкційними обмеженнями та прагне їх обійти.

Прибутки банку в РФ

Російське відділення OTP Bank у 2020 році отримало 113 млн рублів доходу, сплативши до бюджету РФ близько 190 млн рублів лише податку на прибуток. Також банк надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Росіяни, які призвані на військову службу за мобілізацією чи контрактом, а також сім'ї подають заяви на надання відтермінування платежів за кредитами та позиками. Банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

"Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму", — пояснили у НАЗК.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.

8 березня внесло Buzzi Unicem у перелік через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у РФ.

Незадовго до цього НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни американську компанію Procter & Gamble. Зазначається, що P&G, попри обіцянку залишити російський ринок ще навесні минулого року, надалі працює та сплачує податки країні-агресору.