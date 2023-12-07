Прибуток банків побив усі рекорди під час війни — дані Опендатабот

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За 10 місяців поточного року прибуток банків удвічі перевершив довоєнний показник. Під час війни українським фінустановам вдалося заробити сукупно 122,7 млрд гривень.

Такі дані наводить аналітична платформа Опендатабот.

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Прибуток держбанків

Як зазначається, у 2021 році, до війни, розмір прибутку банків за 10 місяців становив 58,35 млрд гривень. Однак цього року є банки, які отримали збитки. Таких налічується чотири, сумарний розмір збитків становить 99 млн гривень.

У чинному топ-10 банків за прибутком певні зміни: Монобанк, який випав зі списку навесні, зміг повернутися з рекордною сумою прибутку. Приватна фінустанова посунула державний Укргазбанк.

Зокрема, на Приватбанк та Ощадбанк припадає половина від загального розміру прибутку за 10 місяців року. Приват подвоїв суму, а Ощадбанк наростив прибуток у 19 разів.

Так, частка прибутку державних банків становить 61%. Показник на 11% проти 2021-го.

Джерело: Опендатабот

Іноземні фінустанови

14 фінустанов з іноземним капіталом отримали прибуток за вказаний період — 30,43 млрд гривень. Це в 1,6 раза більше проти показника 2021 року. Проте частка у загальному прибутку впала до 25%.

Лідирує Райффайзен банк з прибутком, що в 1,7 раза більший за суму у 2021-му.

Фінустанови з приватним капіталом

У 1,7 раза зріс прибуток банків з приватним капіталом порівняно з 2021 роком. Частка впала до 14%.

Лідирує ПУМБ з прибутком у 6,48 млрд гривень. Показник фактично удвічі більший за показник 2021-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 6 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків (законопроєкт №9656д).

Також ми писали, що Національний банк скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.