Прибыль банков побила все рекорды во время войны — данные Опендатабот

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За 10 месяцев текущего года прибыль банков вдвое превзошла довоенный показатель. Во время войны украинским финучреждениям удалось заработать совокупно 122,7 млрд гривен.

Такие данные приводит аналитическая платформа Опендатабот.

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Как отмечается, в 2021 году, до войны, размер прибыли банков за 10 месяцев составил 58,35 млрд гривен. Однако в этом году есть банки, получившие убытки. Таких насчитывается четыре, суммарный размер ущерба составляет 99 млн гривен.

В действующем топ-10 банков по прибыли некоторые изменения: Монобанк, выпавший из списка весной, смог вернуться с рекордной суммой прибыли. Частное финучреждение подвинуло государственный Укргазбанк.

В частности, на ПриватБанк и Ощадбанк приходится половина от общего размера прибыли за 10 месяцев года. Приват удвоил сумму, а Ощадбанк нарастил прибыль в 19 раз.

Так, доля прибыли государственных банков составляет 61%. Показатель на 11% по сравнению с 2021-м.

Источник: Опендатабот

Иностранные финучреждения

14 финучреждений с иностранным капиталом получили прибыль за указанный период — 30,43 млрд гривен. Это в 1,6 раза больше по сравнению с показателем 2021 года. Однако доля в общей прибыли упала до 25%.

Лидирует Райффайзен банк с прибылью, что в 1,7 раза больше суммы в 2021-м.

Финучреждения с частным капиталом

В 1,7 раза выросла прибыль банков с частным капиталом по сравнению с 2021 годом. Доля упала до 14%.

Лидирует ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд гривен. Показатель фактически вдвое больше показателя 2021-го

Что еще стоит знать

Напомним, 6 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков (законопроект №9656д).

Также мы писали, что Национальный банк отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению.