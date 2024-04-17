Цены на бензин могут вырасти до 60 грн за литр — почему топливо продолжает дорожать

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине наблюдается рост цен на автотопливо. В последний месяц бензин и дизель подорожали в среднем на 1,5 гривны за литр. Предполагается, что цена бензина может вырасти до 60 гривен.

О том, почему цены на топливо продолжают расти, рассказали на портале "Минфин".

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За последний месяц цены на топливо в Украине продолжают расти, при этом заправщики активно переписывают ценники. С 12 по 15 апреля этого года бензин марки А-92 подорожал на 10 копеек и теперь стоит 51,46 гривен за литр, бензин марки А-95 подорожал на 5 копеек до 54,44 гривен, а дизельное топливо подорожало на 2 копейки до 54 ,64 гривен за литр.

Повышение цен на топливо началось еще в марте. В то время сети заправочных станций ОККО и WOG повысили цены на топливо на 2 гривны, что послужило сигналом для других участников рынка. С тех пор цены продолжают расти. По данным агентства "А-95", если 19 марта цена на "95-й" бензин составляла в среднем по стране 52,85 грн, то 15 апреля она уже достигла 54,44 грн.

Цены на бензин марки А-92 за этот период выросли с 49,53 до 51,46 гривны, на бензин марки А-95 плюс – с 56,43 до 57,87 гривны. Аналогичные изменения с дизельным топливом – с 53,2 гривен за литр 19 марта до 54,64 гривен 15 апреля. Однако на некоторых заправочных станциях максимальные цены выше средних. К примеру, цена на бензин марки А-95 уже достигла отметки 59,80 гривен, а на дизельное топливо — до 56,39 гривен за литр.

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Где самые высокие и низкие цены на топливо в Украине

Цены на горючее в Украине отличаются в зависимости от региона.

"Все зависит от особенностей логистики. Например, раньше бензин и дизель массово возили через польскую границу. Поэтому в западных областях цены на АЗС были одними из самых низких. Сейчас ситуация изменилась — польская граница стала "непроездной", а топливо поехало преимущественно через южные. границы. Поэтому теперь самые низкие ценники в Одесской области", — объяснил директор по стратегическому развитию "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.

Он приводит следующие данные. В Киеве бензин марки А-95 в сети стоит 50,99 гривен за литр. В Одессе эта же топливная марка продается за 50,29 гривен. В Луцке цена составляет 51,29 гривен, а во Львове — 51,99 гривен. Также высокая цена топлива в Запорожье.

Агентство "А-95" предоставило "Минфину" расписание цен по областям — на каком они уровне и как быстро они растут. Интерактивную карту можно посмотреть по ссылке.

Самый дорогой бензин А-95 стоит 55,47 гривны в Черниговской области. Но в последние дни цены здесь остаются стабильными.

На втором месте по цене бензина есть Донецкая область, где топливо продается за 55,46 гривен, и рост цен не зафиксирован. В Закарпатской области цена на бензин, продаваемый за 53,49 гривен за литр, выросла на 9 копеек с 12 апреля.

Цены на бензин в Киевской области выросли на 8 копеек, и сейчас они составляют 54 гривны за литр. Во Львовской области цена на бензин составила 54,51 гривны за литр и выросла на 8 копеек за последние три дня.

Что касается дизельного топлива, то, по данным агентства "А-95", самая высокая цена на него в Донецкой области — 56,29 гривен за литр. Однако в этом регионе цены уже не растут. В Черниговской области дизель стоит 55,77 гривен за литр, и цены здесь также стабильны.

В Винницкой области цена на дизель выросла на 6 копеек до 54,04 гривен за литр за три дня с 12 по 15 апреля, в Днепропетровской области — на 10 копеек до 54,02 гривен, а в Закарпатской – на 5 копеек.

В Закарпатской области цена на дизель остается одной из самых низких в стране – 53,3 гривен за литр. В Одесской области, которая стала "топливным хабом", цена на дизель снизилась на 8 копеек до 54,45 гривен за литр.

Цены растут, а спрос снижается

В то же время, цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне снижения спроса. Украинцы значительно снизили объемы покупок бензина и дизеля. По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, спрос сократился на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

С начала года большинство сетей продаж топлива отметили резкое снижение. Леушкин и директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн говорят о 10-15% меньшем объеме продаж с начала года, что составляет примерно 120 тысяч тонн топлива в месяц. Сергей Куюн отмечает, что улучшения спроса пока не наблюдается.

Одной из причин снижения спроса Леушкин называет проблемы с автомобильной логистикой из-за блокирования польской границы, из-за чего фуры стали реже ездить и заправляться. Также он отмечает мобилизацию, по которой украинские мужчины воздерживаются от поездок без необходимости. Фактор мобилизации также указывается в качестве причины уменьшения спроса на топливо от Сергея Куюна.

Однако Мельничук утверждает, что никакого снижения спроса на "БРСМ-Нефть" они не наблюдают, напротив, наблюдается рост по сравнению с прошлым годом.

"Все зависит от сети и расположения АЗС. Те, у которых много заправок на западе страны, точно не ощущают потери, поскольку туда продолжают стекаться переселенцы", — отметил Мельничук.

Но в "А-95", имеющих статистику по всей стране, говорят, что снижение продаж топлива все же есть. Это привело к снижению маржи у многих сетей, которые пытаются таким образом немного сдержать рост цен.

Почему растут цены на автогорючее

По словам Куюна, есть две причины роста цен на топливо. Первая – подорожание нефти и нефтепродуктов.

"С начала года котировки на нефть выросли на 15%. Какое-то время розничные цены на топливо на отечественных АЗС на этот тренд отнюдь не реагировали. Не в последнюю очередь потому, что сети сделали очень большие запасы, и на рынке был очевидный "перелив" .Но новые партии поступают уже по новым ценам, поскольку производители нефтепродуктов повышают прайсы после того, как растут нефтяные котировки", — сказал он.

Нефть снова подорожала под влиянием нескольких факторов. Среди них ускоренный промышленный рост в Китае (в январе-феврале было плюс 7%, это рекорд за последние три года), удары украинских дронов по российским НПЗ (что привело к минус 80-120 тонн переработки нефти в сутки) и дальнейшее сокращение экспорта Саудовская Аравия согласно соглашениям ОПЕК. То есть спрос на нефть вырос, а предложение, напротив, уменьшилось.

В последние дни к этому добавился новый фактор. После атаки Ирана на Израиль появились пессимистические прогнозы по ситуации в регионе и ее влиянию на мир. По опросу Bloomberg среди ведущих аналитиков, нефти прогнозируют дальнейший рост. К примеру, Citigroup ожидает рост котировок Brent до 100 дол. за баррель, в Goldman Sachs они отмечают, что все зависит от реакции Израиля и событий в регионе. Премия за риски, составляющая плюс 5-10 долларов на баррель, уже учтена в цену.

Сейчас нефть стоит чуть больше 90 долларов. за баррель и даже немного удешевила на последних торгах из-за паузы в реакции Израиля на события.

Если цены на нефть действительно поднимутся до 100 долларов. за баррель это повлияет на котировки на нефтепродукты уже через две недели, что может привести к росту цен на автомобильное топливо — сначала оптовые, затем розничные.

"Каждый дополнительный доллар в котировке нефти — это до плюс 50 копеек на литре бензина или дизеля. Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно — подорожание литра топлива на 5 гривен. Но, вероятнее всего, повышение цен пойдет плавно ", — говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина в "войне выходного дня" может получить как плюсы, так и минусы для своего нынешнего положения. С одной стороны, атака на Израиль заставит Палату представителей Конгресса США разблокировать вопросы помощи двум нашим странам, с другой — в мире начнут расти цены на нефть, которые имеются в пользу России.

Мы также писали, что во многих регионах Украины начал расти спрос на бензин на фоне вражеских обстрелов энергетики. Однако, по словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюн, повышения цен на топливо не будет, ведь в Украине нет дефицита горючего.