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Обстріли енергетики спричинили попит на бензин — що буде з цінами на пальне

13 квітня 2024 11:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Чи буде дорожчати пальне після ударів по енергетиці України — експерт розповів деталі
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У багатьох регіонах України почав зростати попит на бензин на тлі ворожих обстрілів енергетики. Проте, за словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на пальне не буде, адже в Україні немає дефіциту пального.

Про це експерт розповів виданню "Главком".

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"Додатковий попит на бензин в певних регіонах (Харків, Одеса) вже є. Власники мереж заправних станцій підтверджують, що з цими обстрілами по енергетиці реалізація у них зросла. Якщо відключення електрики будуть глобальними і підуть по всіх регіонах, звичайно, що цей попит буде набагато більший", — прогнозує Куюн.

Проте він вважає, що підвищений попит не призведе до підвищення цін на пальне. Він наголосив, що на ціну впливає дефіцит, якого в Україні немає.

"Навпаки є постійний профіцит — пального більше, ніж нам потрібно. Відповідно, цінам нема через що зростати", — додав експерт.

Куюн також повідомляв, що протести на українсько-польському кордоні також не будуть впливати на ціну бензину. Він пояснив, що для ринку несподіванкою був початок протестів у 2023 році, після чого він перейшов на залізницю та почав більше купувати на Півдні. В результаті дефіцит було подолано, тому про подорожчання можна не турбуватися.

Що ще треба знати

Нагадаємо, за словами експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

Ми також писали, що країни Великої Сімки, до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту. Гранична межа цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель діє з грудня 2022 року. Країни, які приєдналися до цього ембарго, забороняють логістичним та іноземним компаніям перевозити російську сировину, якщо вона поставляється за ціною, вищою за встановлену межу.

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сфера енергетики
ціни
пальне
ринок пального
війна в Україні
Ціни на пальне

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