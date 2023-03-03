Бетонні шелтери та підземні укриття: Шмигаль розповів, як Україна посилюватиме захист енергооб'єктів

Денис Шмигаль

В Україні буде посилено захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації. Відповідні проєкти уже розроблені та незабаром будуть реалізовані.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами.

Проєкти щодо захисту енергооб'єктів

Зокрема, плануємо реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак. Відповідні проєкти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону.

"Протягом весни-літа ми розробили проєкти захисту — від бетонних шелтерів (накриттів) до заглиблення під землю на достатній рівень для того, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити мережу розподільчої підстанції. Ми цю роботу будемо робити протягом цього року, готуючись до майбутнього опалювального сезону", — сказав Шмигаль.

Водночас передбачається і підвищення захисту електростанцій шляхом облаштування системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Ми будемо вживати заходів і для захисту наших генеруючих установок, які вироблять енергію на наших електростанціях. Технологію я зараз зарекомендувати не можу, з урахуванням нинішнього воєнного часу, але ми над цим працюємо. Деякі з них уже запроваджені. На багатьох станціях, які генерують енергію, уже забезпечені системи протиповітряної і протиракетної оборони, що дало змогу захищати їх уже протягом цієї зими", — наголосив глава уряду.

Нагадаємо, раніше у рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор. Він буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі. Станом на сьогодні працюють усі види генерації.