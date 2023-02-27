Чи будуть ще вимикати світло в Україні: коментар міністра енергетики

У Міненерго обіцяють, що світло українцям більше не відключатимуть, але є умова
В Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі. Станом на сьогодні працюють усі види генерації.
Про це в коментарі ТСН.ua розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
-
Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень
-
РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі
-
Дипломування моряків: перше підтвердження компетенції за допомогою тестування CES 6.0
-
У Мінагро затвердили критерії для визначення критично важливих с/г підприємств
-
У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів
-
З літерою "Z": матері російського "чмобика" подарували нові двері для вуличного туалету
-
"Рік без мами": Ольга Сумська вшанувала пам'ять рідної людини, яка померла на початку війни
-
Голосування Генасамблеї ООН засвідчило відповідальність росії за війну проти України, — Боррель
-
Подоляк відповів Медведєву, який знову вирішив залякати світ ядерним апокаліпсисом
-
Ґвалтували дітей та змушували їсти фекалії: жінці із Київщини та її співмешканцю оголосили підозру
Обмеження зняті у всіх регіонах
За його словами, світло є і буде надалі. Вже два тижні наша держава живе без планових і аварійних відключень електроенергії. Це говорить про те, що дефіциту електрики немає.
Обмеження зняті навіть на Одещині, де останнім часом через удари росіян відчувалися перебої з електропостачанням. Вуличне освітлення повернулось у столицю, а містяни тепер знову пристосовуються до нового графіку - коли світло є завжди.
"Генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Безумовно, це був рекордний термін. Сьогодні світловий день більший, погода тепліша, відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень, якщо дійсно не буде дуже суттєвих ушкоджень енергосистем", — підкреслив Галущенко.
Нагадаємо, у понеділок, 27 лютого, українська енергосистема повністю забезпечує усі потреби в електроенергії. При цьому імпорт електроенергії вдалося знизити практично до нуля.