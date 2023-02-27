Чи будуть ще вимикати світло в Україні: коментар міністра енергетики

Дефіциту в енергосистемі немає

В Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі. Станом на сьогодні працюють усі види генерації.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Обмеження зняті у всіх регіонах

За його словами, світло є і буде надалі. Вже два тижні наша держава живе без планових і аварійних відключень електроенергії. Це говорить про те, що дефіциту електрики немає.

Обмеження зняті навіть на Одещині, де останнім часом через удари росіян відчувалися перебої з електропостачанням. Вуличне освітлення повернулось у столицю, а містяни тепер знову пристосовуються до нового графіку - коли світло є завжди.

"Генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Безумовно, це був рекордний термін. Сьогодні світловий день більший, погода тепліша, відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень, якщо дійсно не буде дуже суттєвих ушкоджень енергосистем", — підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, у понеділок, 27 лютого, українська енергосистема повністю забезпечує усі потреби в електроенергії. При цьому імпорт електроенергії вдалося знизити практично до нуля.