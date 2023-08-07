За яких умов біженці повертатимуться в Україну

Українські переселенці, фото з відкритих джерел

Повернення втікачів від війни в Україну має критично важливе значення для майбутнього нашої держави й зокрема для перебігу процесу повоєнної відбудови.

Про це заявив у коментарі для Новини.LIVE заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

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На його думку, значення мають як робочі руки в усіх секторах економіки, включаючи й невиробничі, де зазвичай більша частка жінок, так і сукупний попит, який є рушієм економіки. Наразі попит суттєво зменшився — не лише внаслідок падіння купівельної спроможності, а й через виїзд частини споживачів з країни.

Що ослаблює Україну

Оскільки частина людей за кордоном продовжують працювати дистанційно, отримують пенсії та інші соціальні виплати від держави, отримують кошти на життя від рідних з України, — сформувався досить відчутний канал відпливу коштів з України. Цей фактор вже зараз гальмує економічну динаміку і тисне на платіжний баланс.

Разом з тим, треба дуже обережно ставитись до розрахунків щодо можливих втрат економіки від неповернення мігрантів. Адже продуктивна сила працездатних втікачів від війни завжди була різною і може бути різною у повоєнній Україні.

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Що ж до продуктивності праці у повоєнній Україні, — вона напевне суттєво зміниться, прогнозує вчений.

"Значна частка ВВП у перші роки припадатиме на процеси відновлення. Оцінка цієї частки — методологічно дуже складна і неопрацьована проблема. Очікуваний приплив інвестицій за визначенням має суттєво підвищувати продуктивність праці у багатьох секторах, що послаблюватиме негативний вплив зменшення чисельності працівників", — каже Ярослав Жаліло.

Отже, резюме: хоча зменшення наявного населення є суттєвою проблемою, його негативний вплив на відновлення економіки наразі може перебільшуватися.

Що посилить Україну

Що має робити держава, щоб українські біженці поверталися на Батьківщину?

Насамперед, переконаний співрозмовник Новини.LIVE, потрібно досягти перемоги у війні та встановити міцні гарантії безпеки.

За допомоги міжнародної спільноти потрібно забезпечити динамічне відновлення основних умов для життя людей у зруйнованих регіонах, і насамперед тих, де зараз йдуть бойові дії. З урахуванням розмінування та значної вартості це потребуватиме часу.

"Потрібно максимально поширювати інформацію про можливості працевлаштування в Україні. До речі, повернення ВПО із західних регіонів до центральних та східних, у т.ч. завдяки масовому задіянню у відновленні, збільшить імовірність повернення на батьківщину жителів західних регіонів, а також зменшить ймовірність виїзду чоловіків після завершення воєнного стану", — говорить експерт.

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Дуже важливим є максимальне збереження зв'язаності втікачів від війни з процесами в Україні — дистанційні зайнятість, навчання, отримання адмінпослуг, поширення інформації, участь у волонтерських проєктах тощо. Це має зменшити відзначений експертами тренд, за якого ймовірність повернення на Батьківщину зменшується зі збільшенням тривалості перебування за кордоном.

Дітей потрібно максимально інтегрувати в українське суспільство. Фото: pixabay.com

У цьому контексті анонсоване рішення про те, що з нового навчального року у школах відмовляться від дистанційного навчання, — контрпродуктивне, вважає Ярослав Жаліло.

"Ще від одного з колег нещодавно почув цікаву ідею — кожна громада повинна проводити власну міграційну політику щодо повернення своїх членів додому. Мені це видається дуже важливим доповненням загальнонаціональної політики повернення", — резюмує співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, згідно дослідження, яке провели громадська організація EasyBusines та Центр економічного відновлення за підтримки Міністерства економіки, український державний бюджет може збідніти на суму до 113 млрд доларів у випадку неповернення громадян, які виїхали за кордон через війну. Йдеться про суму недоотриманого ВВП за десять років.

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За попередніми прогнозами, на батьківщину може повернутися лише третина тих, хто виїхав. За словами аналітиків, бажання біженців повертатися зменшується у зв'язку з облаштуванням та інтеграцією в інших країнах. Так, українці починають працевлаштовуватися за кордоном, віддають дітей у школи та садки, проходять курси перекваліфікації.

Разом з тим, нещодавно соціологи з'ясували, що більш ніж половина українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.