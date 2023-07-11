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Україна збідніє на $113 млрд, якщо українці не повернуться з-за кордону

11 липня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держбюджет збідніє на $113 млрд — загрози від неповернення біженців з-за кордону
Українські біженці. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український державний бюджет збідніє на 113 млрд доларів у випадку неповернення громадян, які виїхали за кордон через війну. Йдеться про суму недоотриманого ВВП за десять років.

Про це свідчить дослідження, яке провели громадська організація EasyBusines та Центр економічного відновлення (ЦЕО).

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Як зазначають автори дослідження, зараз близько 4,7 мільйона громадян вимушено перебувають за кордоном (без урахування держав-агресорів), зокрема працездатного віку — до 1,4 мільйона.

За попередніми прогнозами, на батьківщину може повернутися тільки третина тих, хто виїхав. За словами аналітиків, бажання біженців повертатися зменшується у зв'язку з облаштуванням та інтеграцією в інших країнах. Так, українці починають працевлаштовуватися за кордоном, віддають дітей у школи та садки, проходять курси перекваліфікації.

Навіть за умови, що більшість біженців повернеться, для зростання зі щорічним темпом у 7% Україні до 2032 року потрібно залучити 3-4,5 мільйона робочої сили.

У Центрі економічного відновлення наголошують на важливості ефективної державної політики та вживання заходів для повернення українців з-за кордону.

біженці
Джерело: EasyBusines

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними аналітиків Українського інституту майбутнього (UIF), в Україні налічується 11,7 мільйона економічно активних громадян. З них працюють близько 9,3 мільйона, безробітних — 2,7 мільйона українців.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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