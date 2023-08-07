При каких условиях беженцы будут возвращаться в Украину

Украинские беженцы

Возвращение беженцев от войны в Украину имеет критически важное значение для будущего нашего государства и, в частности, для процесса послевоенного восстановления.

Об этом заявил в комментарии для Новини.LIVE замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

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По его мнению, значение имеют как рабочие руки во всех секторах экономики, включая и непроизводственные, где обычно большая доля женщин, так и совокупный спрос, являющийся двигателем экономики. В настоящее время спрос существенно уменьшился — не только из-за падения покупательной способности, но и из-за выезда части потребителей из страны вследствие войны.

Что ослабляет Украину

Поскольку часть людей за границей продолжают работать дистанционно, получают пенсии и другие социальные выплаты от украинского государства, получают средства на жизнь от родных из Украины — сформировался достаточно ощутимый канал оттока средств из Украины. Этот фактор уже сейчас тормозит экономическую динамику и давит на платежный баланс.

Вместе с тем, нужно очень осторожно относиться к расчетам относительно возможных потерь экономики от невозвращения мигрантов. Ведь производительная сила трудоспособных беженцев всегда была разной и может быть разной в послевоенной Украине.

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Что касается производительности труда в послевоенной Украине, то она, наверное, существенно изменится, прогнозирует ученый.

"Значительная доля ВВП в первые годы будет приходиться на процессы восстановления. Оценка этой доли — методологически очень сложная проблема. Ожидаемый приток инвестиций по определению должен существенно повышать производительность труда во многих секторах, что будет ослаблять негативное влияние от уменьшения численности работников", — говорит Ярослав Жалило.

Итак, резюме: хотя сокращение населения является большой проблемой, его негативное влияние на восстановление экономики может преувеличиваться.

Что усилит Украину

Что должно делать государство, чтобы украинские беженцы возвращались на Родину?

Прежде всего, уверен собеседник Новини.LIVE, нужно добиться победы в войне и обеспечить прочные гарантии безопасности.

С помощью международного сообщества необходимо обеспечить динамическое восстановление основных условий для жизни людей в разрушенных регионах, и в первую очередь тех, где сейчас идут боевые действия. С учетом разминирования и значительной стоимости это потребует времени.

"Нужно максимально распространять информацию о возможностях трудоустройства в Украине. Кстати, возврат ВПЛ из западных регионов в центральные и восточные, в т.ч. благодаря массовому задействованию в восстановлении, увеличит вероятность возвращения на родину жителей западных регионов, а также уменьшит вероятность выезда мужчин после завершения военного положения", — говорит эксперт.

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Очень важно максимальное сохранение связи беженцев с процессами в Украине — дистанционные занятость, обучение, получение админуслуг, распространение информации, участие в волонтерских проектах и т.д. Это должно уменьшить отмеченный экспертами тренд, при котором вероятность возвращения на Родину уменьшается с увеличением продолжительности пребывания за границей.

Детей следует максимально интегрировать в украинское общество. Фото: pixabay.com

В этом контексте анонсировано решение о том, что с нового учебного года в школах откажутся от дистанционного обучения контрпродуктивно, считает Ярослав Жалило.

"Еще от одного из коллег недавно услышал интересную идею — каждая громада должна проводить собственную миграционную политику по возвращению своих членов домой. Мне это кажется очень важным дополнением общенациональной политики возвращения", — резюмирует собеседник Новини.LIVE.

Напомним, согласно исследованию, которое провели общественная организация EasyBusines и Центр экономического восстановления при поддержке Министерства экономики, украинский государственный бюджет может обеднеть на сумму до 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.

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По предварительным прогнозам, на родину может вернуться только треть уехавших. По словам аналитиков, желание возвращаться у беженцев уменьшается в связи с обустройством и интеграцией в других странах. Так, украинцы начинают трудоустраиваться за границей, отдают детей в школы и сады, проходят там курсы переквалификации.

Вместе с тем, недавно социологи выяснили, что более половины украинцев не покинут свои города, даже если до них дойдет война. А каждый шестой опрошенный готов в такой ситуации взять в руки оружие.