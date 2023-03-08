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Без нових ударів по енергооб'єктах України з боку рф відключень світла не буде, — Кудрицький

8 березня 2023 18:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Енергосистема наразі здатна покривати те споживання, яке в ній є
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Без нових ударів рф по енергооб'єктах відключень світла в Україні найближчим часом не буде. Дефіцит відсутній вже 25 день поспіль.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Деталі

"Перш за все це ремонти, які були проведені на багатьох електростанціях, завершення планових ремонтів на АЕС, також цьогоріч досить щедрий паводок, що дає можливість виробляти більше електроенергії на ГЕС. І також, звичайно, певне потепління. Вища температура означає менше споживання. Власне, закінчилась зима, яка була найскладнішою в нашій історії", — наголосив Кудрицький.

За його словами, енергосистема наразі здатна покривати те споживання, яке в ній є, і це дуже добрий знак для всіх нас.

Кудрицький розповів, що без нових серйозних ударів по енергооб'єктах з боку рф систематичних відключень світла в Україні не буде

"На найближчий час точно можемо таке говорити. Безумовно, нові атаки, якщо вони будуть масштабними, можуть змінити цей баланс. Але якщо масштабних атак не буде, бачимо здатність енергосистеми обійтися без дефіцитів. І у нас в резерві є такий інструмент, як імпорт енергії, який нам допомагав в січні-лютому балансуватись. Він у нас досі є, він не використовується майже через те, що він наразі не потрібен, але в разі ускладнення ситуації ми можемо використати і імпорт", — додав Кудрицький.

Нагадаємо, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович скоординував подальші кроки щодо євроінтеграції та відновлення енергетики України. Згідно з його заявою, зараз працюють над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, щоб збільшити імпортно-експортні можливості електроенергії.

Також ми писали, що в Одеській області тривають додаткові ремонтні роботи на високовольтних енергооб’єктах. Це дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону.

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