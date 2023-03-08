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Без новых ударов по энергообъектам Украины со стороны рф отключений света не будет, — Кудрицкий

8 марта 2023 18:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Энергосистема сейчас способна покрывать то потребление, которое в ней есть
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Без новых ударов рф по энергообъектам отключений света в Украине в ближайшее время не будет. Дефицит отсутствует уже 25-й день подряд.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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"Прежде всего, это ремонты, которые были проведены на многих электростанциях, завершение плановых ремонтов на АЭС, также в этом году достаточно щедрый паводок, что дает возможность производить больше электроэнергии на ГЭС. И также, конечно, определенное потепление. Высшая температура означает меньшее потребление. Собственно, закончилась зима, которая была самой сложной в нашей истории", — подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, энергосистема сейчас способна покрывать то потребление, которое в ней есть, и это очень хороший знак для всех нас.

Кудрицкий рассказал, что без новых серьезных ударов по энергообъектам со стороны рф систематических отключений света в Украине не будет

"На ближайшее время точно можем такое говорить. Безусловно, новые атаки, если они будут масштабными, могут изменить этот баланс. Но если масштабных атак не будет, мы видим способность энергосистемы обойтись без дефицитов. И у нас в резерве есть такой инструмент, как импорт энергии, который нам помогал в январе-феврале балансироваться. Он у нас до сих пор есть, он не используется почти потому, что он пока не нужен, но в случае усложнения ситуации мы можем использовать и импорт", — добавил Кудрицкий.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович скоординировал дальнейшие шаги по евроинтеграции и возобновлению энергетики Украины. Согласно его заявлению сейчас работают над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить импортно-экспортные возможности электроэнергии.

Также мы писали, что в Одесской области продолжаются дополнительные ремонтные работы на высоковольтных энергообъектах. Это позволит повысить надежность питания Одесского региона.

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