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Безкоштовні медпослуги для ветеранів — за що не треба платити у 2024 році

27 березня 2024 21:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Медпослуги для ветеранів — за що не потрібно платити у 2024 році
Військовий на медобстеженні. Фото: пресслужба Львівської ОДА
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році українські ветерани можуть отримати деякі медичні послуги із реабілітації безкоштовно. Для цього знадобиться лікарське направлення, а медичний заклад повинен мати договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

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Безкоштовні послуги із реабілітації ветеранів

Так, безоплатні послуги із реабілітації надають ветеранам тільки ті медзаклади, які співпрацюють із Нацслужбою здоров’я. Для того, щоб мати право на безплатні послуги, ветеран має отримати направлення від сімейного або ж лікуючого лікаря.

У 2024 році медзаклади можуть гарантувати безоплатно наступні послуги:

  • реабілітаційне обстеження пацієнта;
  • індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії;
  • нейрореабілітація, ортопедична та кардіо-респіраторна реабілітація;
  • знеболення у стаціонарному режимі;
  • психологічна допомога.

Відновленням функціональних можливостей пацієнта займаються фахівці з реабілітації у сфері охорони здоров’я:

  • лікарі фізичної та реабілітаційної медицини;
  • фізичні терапевти;
  • ерготерапевти;
  • терапевти мови та мовлення;
  • протезисти-ортезисти;
  • психотерапевти.

Оплату послуг із реабілітації покриває Нацслужба за такими пакетами:

  • реабілітаційна допомога дорослим/дітям у стаціонарних умовах;
  • реабілітаційна підтримка дорослих/дітей в амбулаторних умовах.

Перевірити, чи має медичний заклад договір із Нацслужбою здоров'я за вищевказаним пакетом, можна за допомогою інформаційного порталу або за номером НСЗУ 16−77.

Фінансування ветеранської політики у 2024 році

У Держбюджеті на 2024 рік передбачено понад 13 млрд грн на фінансування державної ветеранської політики в країні, що вдвічі більше проти минулого року:

  • 5 млрд грн — пріоритетним є виділення коштів на житло;
  • 3,8 млрд грн — передбачено на інститут помічника ветерана для адаптації до мирного життя;
  • 2,6 млрд — на реабілітаційні заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної та професійної адаптації захисників і захисниць (уп'ятеро більше);
  • 409,8 млн грн — на одноразову грошову допомогу у разі загибелі або інвалідності ветеранів війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році ветерани війни та членів родин загиблих захисників можуть отримати компенсацію на придбання житла. У держбюджеті на відповідну статтю видатків закладено близько 5,75 мільярда гривень.

Також повідомлялося, що деякі українські військовослужбовці мають право на довічну соціальну допомогу після звільнення з військової служби. Її розмір може досягати 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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