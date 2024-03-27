Бесплатные медуслуги для ветеранов — за что не нужно платить в 2024 году
В 2024 году украинские ветераны могут получить медицинские услуги по реабилитации бесплатно. Для этого понадобится врачебное направление, а медицинское учреждение должно иметь договор с Национальной службой здоровья Украины (НСОУ).
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Бесплатные услуги по реабилитации ветеранов
Так, бесплатные услуги по реабилитации предоставляют ветеранам только медучреждения, которые сотрудничают с Нацслужбой здоровья. Для того, чтобы иметь право на бесплатные услуги, ветеран должен получить направление от семейного или лечащего врача.
В 2024 году медучреждения могут бесплатно гарантировать следующие услуги:
- реабилитационное обследование пациента;
- индивидуальный реабилитационный план и программа терапии;
- нейрореабилитация, ортопедичесая и кардио-респираторная реабилитация;
- обезболивание в стационарном режиме;
- психологическая помощь.
Восстановлением функциональных возможностей пациента занимаются специалисты по реабилитации в сфере здравоохранения:
- врачи физической и реабилитационной медицины;
- физические терапевты;
- эрготерапевты;
- терапевты речи;
- протезисты-ортезисты;
- психотерапевты.
Оплату услуг по реабилитации покрывает Нацслужба по следующим пакетам:
- реабилитационная помощь взрослым/детям в стационарных условиях;
- реабилитационная поддержка взрослых/детей в амбулаторных условиях.
Проверить, имеет ли медицинское учреждение договор с Нацслужбой здоровья по указанному пакету, можно с помощью информационного портала или по номеру НСЗУ 16-77.
Финансирование ветеранской политики в 2024 году
В Госбюджете на 2024 год предусмотрено более 13 млрд грн на финансирование государственной ветеранской политики в стране, что вдвое больше против прошлого года:
- 5 млрд грн — приоритетным является выделение средств на жилье;
- 3,8 млрд грн — предусмотрено на институт помощника ветерана для адаптации к мирной жизни;
- 2,6 млрд — на реабилитационные мероприятия по ментальной, спортивной, физической, психологической и профессиональной адаптации защитников и защитниц (в пять раз больше);
- 409,8 млн грн — на единовременную денежную помощь в случае гибели или инвалидности ветеранов войны.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году ветераны войны и членов семей погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. В госбюджете на соответствующую статью расходов заложено около 5,75 миллиарда гривен.
Также сообщалось, что некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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