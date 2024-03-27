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Бесплатные медуслуги для ветеранов — за что не нужно платить в 2024 году

27 марта 2024 21:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Медуслуги для ветеранов — за что не нужно платить в 2024 году
Военный на медобследовании. Фото: пресс-служба Львовской ОГА
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году украинские ветераны могут получить медицинские услуги по реабилитации бесплатно. Для этого понадобится врачебное направление, а медицинское учреждение должно иметь договор с Национальной службой здоровья Украины (НСОУ).

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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Бесплатные услуги по реабилитации ветеранов

Так, бесплатные услуги по реабилитации предоставляют ветеранам только медучреждения, которые сотрудничают с Нацслужбой здоровья. Для того, чтобы иметь право на бесплатные услуги, ветеран должен получить направление от семейного или лечащего врача.

В 2024 году медучреждения могут бесплатно гарантировать следующие услуги:

  • реабилитационное обследование пациента;
  • индивидуальный реабилитационный план и программа терапии;
  • нейрореабилитация, ортопедичесая и кардио-респираторная реабилитация;
  • обезболивание в стационарном режиме;
  • психологическая помощь.

Восстановлением функциональных возможностей пациента занимаются специалисты по реабилитации в сфере здравоохранения:

  • врачи физической и реабилитационной медицины;
  • физические терапевты;
  • эрготерапевты;
  • терапевты речи;
  • протезисты-ортезисты;
  • психотерапевты.

Оплату услуг по реабилитации покрывает Нацслужба по следующим пакетам:

  • реабилитационная помощь взрослым/детям в стационарных условиях;
  • реабилитационная поддержка взрослых/детей в амбулаторных условиях.

Проверить, имеет ли медицинское учреждение договор с Нацслужбой здоровья по указанному пакету, можно с помощью информационного портала или по номеру НСЗУ 16-77.

Финансирование ветеранской политики в 2024 году

В Госбюджете на 2024 год предусмотрено более 13 млрд грн на финансирование государственной ветеранской политики в стране, что вдвое больше против прошлого года:

  • 5 млрд грн — приоритетным является выделение средств на жилье;
  • 3,8 млрд грн — предусмотрено на институт помощника ветерана для адаптации к мирной жизни;
  • 2,6 млрд — на реабилитационные мероприятия по ментальной, спортивной, физической, психологической и профессиональной адаптации защитников и защитниц (в пять раз больше);
  • 409,8 млн грн — на единовременную денежную помощь в случае гибели или инвалидности ветеранов войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году ветераны войны и членов семей погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. В госбюджете на соответствующую статью расходов заложено около 5,75 миллиарда гривен.

Также сообщалось, что некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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