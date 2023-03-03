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Безпечна купівля та продаж криптовалюти в обмінниках: що важливо знати

3 березня 2023 23:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Криптообмінники в Україні — як безпечно купувати та продавати криптовалюту
Вони мають принципову різницю порівняно зі звичайними криптовалютними біржами
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні набувають популярності обмінники криптовалюти. Проте в їхній роботі є принципова різниця порівняно зі звичайними криптовалютними біржами.

Що треба знати про такі обмінники, повідомляють Новини.LIVE.

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Як працюють обмінники криптовалюти

За допомогою криптообмінника можна купувати криптовалюту за фіат чи обмінювати різну криптовалюту. Головно — це звичайні сайти, проте це може бути й офлайн-офіс.

Працює криптовалютний обмінник доволі просто. Користувачеві просто потрібно вказати валюту, яку потрібно придбати  та спосіб оплати. У різних сервісах способи можуть різнитися. Це можуть бути криптовалютні гаманці чи гаманці фіатних фінансових сервісів, банківські карти чи готівка.

Ключова відмінність таких обмінників від бірж у тому, що вони не забезпечують зберігання коштів. Щоб придбати там криптовалюту, потрібно спочатку відкрити криптовалютний гаманець, куди надходитимуть монети.

Вони не підходять для трейдингової торгівлі, адже принцип подібний до звичайного валютного обмінника. Хоч заробити можливо, проте спреди і комісія знизять прибутки, якщо такі операції будуть частими.

Які є небезпеки в обмінниках крипти

Як зазначають експерти, з огляду безпеки, обмінники криптовалюти у порівнянні з біржами мають перевагу, проте вони не зберігають кошти, а тільки переказують на потрібну адресу, зокрема холодний гаманець.

Тоді як криптобіржа зберігає кошти на власних рахунках. У цьому ризик, адже при неправильному керуванні, біржа може збанкрутувати і інвестори залишаться без грошей.

Проте й біржа й обмінний пункт можуть ввести в оману користувачів, луснути, розоритися, дати збій у системі чи вийти за межі ліквідності.

Як пояснюють аналітики, крипторинок досі не регулюється на 100%, і Україна далека від цієї стадії, тому в криптообмінних пунктах є ризики не отримати кошти.

Ще є ризик натрапити на шахраїв, якщо шукати криптообмінник через пошукову систему. Тому, перш ніж користуватися, потрібно знайти більше інформації чи протестувати роботу обмінника, перевівши незначну суму.

Ознаки безпечного обмінника крипти

Перед здійсненням обміну, потрібно впевнитись у надійності та безпеці вибраного сервісу.

Визначити такі онлайн-обмінники можна за такими ознаками:

  • досвід роботи сервісу становить більше року;
  • у резерві завжди є великі суми популярних та затребуваних активів;
  • сайт використовує безпечне шифроване з'єднання HTTPS;
  • ресурс має стабільно високу відвідуваність;
  • на сайті є служба підтримки, що відповідає на звернення клієнтів;
  • у мережі інтернет майже немає негативних відгуків щодо роботи платформи.

Переконавшись у безпеці сервісу обміну криптовалют, можна переходити до реєстрації за потреби та здійснювати купівлю чи продаж потрібного активу, подаючи заявку.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило безкоштовний практичний курс для українців. Він дозволить опанувати блокчейн та криптограмотність.

Також ми писали, що американський інвестор Роберт Кійосакі висловився на підтримку Bitcoin (BTC), який минулого року суттєво "просів", однак у 2023 році наполегливо зростає у вартості. Він упевнений, що потрібно вкладати у найпершу криптовалюту.

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