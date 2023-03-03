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Безопасная покупка и продажа криптовалюты в обменниках: что важно знать

3 марта 2023 23:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Криптообменники в Украине — как безопасно покупать и продавать криптовалюту
Они имеют принципиальную разницу по сравнению с обычными криптовалютными биржами
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине приобретают популярность обменники криптовалюты. Однако в их работе есть принципиальная разница по сравнению с обычными криптовалютными биржами.

Что нужно знать о таких обменниках, сообщают Новини.LIVE.

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Как работают обменники криптовалюты

С помощью криптообменника можно покупать криптовалюту за фиат или обменивать разную криптовалюту.

Работает криптовалютный обменник достаточно просто. Пользователю нужно указать валюту, которую необходимо приобрести и способ оплаты. В разных сервисах способы могут отличаться. Это могут быть криптовалютные кошельки или кошельки фиатных финансовых сервисов, банковские карты или наличные деньги.

Ключевое отличие таких обменников от бирж состоит в том, что они не обеспечивают хранение средств. Чтобы приобрести там криптовалюту, нужно сначала открыть криптовалютный кошелек, куда будут поступать монеты.

Они не подходят для трейдинговой торговли, ведь принцип подобен обычному валютному обменнику. Хотя заработать возможно, однако спреды и комиссия снизят прибыль, если такие операции будут частыми.

Какие опасности в обменниках крипты

Как отмечают эксперты, относительно безопасности — обменники криптовалюты по сравнению с биржами имеют преимущество, однако они не хранят средства, а только переводят на нужный адрес, в частности холодный кошелек.

В то время как криптобиржа хранит средства на собственных счетах. При этом есть риск, ведь при неправильном управлении, биржа может обанкротиться и инвесторы останутся без денег.

Однако и биржа, и обменный пункт могут обмануть пользователей, лопнуть, разориться, дать сбой в системе или выйти за пределы ликвидности.

Как объясняют аналитики, крипторинок до сих пор не регулируется на 100% и Украина далека от этой стадии, поэтому в криптообменных пунктах есть риски не получить средства.

Еще есть риск встретить мошенников, если искать криптообменник через поисковую систему. Поэтому прежде чем пользоваться, нужно найти больше информации или протестировать работу обменника, переведя незначительную сумму.

Признаки безопасного обменника крипты

Перед совершением обмена необходимо убедиться в надежности и безопасности выбранного сервиса.

Определить такие онлайн-обменники можно по следующим признакам:

  • опыт работы сервиса составляет больше года;
  • в резерве всегда есть большие суммы популярных и востребованных активов;
  • сайт использует безопасное шифрованное соединение HTTPS;
  • ресурс имеет стабильно высокую посещаемость;
  • на сайте есть служба поддержки, которая отвечает на обращение клиентов;
  • в сети интернет почти нет негативных отзывов о работе платформы.

Убедившись в безопасности сервиса обмена криптовалют, можно переходить к регистрации при необходимости и производить покупку или продажу нужного актива, подавав заявку.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило бесплатный практический курс для украинцев. Он позволит овладеть блокчейном и криптограмотностью.

Также мы писали, что американский инвестор Роберт Киосаки высказался в поддержку Bitcoin (BTC), который в прошлом году существенно "просел", однако в 2023 году упорно растет в стоимости. Он уверен, что нужно вкладывать в первую криптовалюту.

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