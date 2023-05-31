Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву
Європейська комісія починає період консультацій з Європейським парламентом і Радою ЄС для визначення вдосконалення механізмів призупинення безвізових режимів з Євросоюзом. Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Що відомо
Головною ціллю вищезгаданого механізму є забезпечення тимчасового призупинення дії безвізового режиму в разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки ЄС.
В Єврокомісії заявили, що хоч безвізовий і приносить економічні, соціальні та культурні переваги країнам-членам ЄС та третім країнам, однак минулі роки показали, що безвізовий режим може спричинити значні міграційні та безпекові виклики.
"Недостатня візова узгодженість з візовою політикою ЄС може перетворити країну з безвізовим режимом на транзитний вузол для нелегальних в'їздів до ЄС. Так сталося у випадку безвізового в'їзду на Західні Балкани громадян країн, які мають візовий режим з ЄС, що призвело до збільшення кількості нелегальних в'їздів до ЄС у 2022 році", – зазначили в Єврокомісії.
Йдеться про ризики, які повʼязані проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухилянням від сплати податків і корупцією. Зазначається, що вони дозволяють громадянам країн, що не є членами ЄС, отримати громадянство безвізової країни і безвізово в'їжджати до ЄС, оминаючи процедуру отримання короткострокових віз ЄС.
Щоб подолати ці виклики, у ЄС хочуть змінити чинні правила моніторингу функціонування безвізового режиму з третіми країнами.
"Майбутній перегляд правил може, зокрема, включати:
- нові підстави для призупинення безвізу з урахуванням нових ризиків;
- адаптацію порогових значень для запуску механізму призупинення безвізу;
- зміну процедуру призупинення на більш ефективну та гнучку;
- посилення положень щодо моніторингу та звітності", — йдеться в повідомленні.
Восени 2023 року Єврокомісія планує представити законодавчу пропозицію щодо перегляду механізму призупинення безвізу.
Нагадаємо, раінше ми писали, що в Європейській комісії (ЄК) мають намір продовжити обмеження імпорту української аграрної продукції до п'яти держав-сусідів. Розглядають варіант запровадження нової заборони щонайменше до жовтня 2023 року.
Обмеження на імпорт агропродукції з України у п'ять країн Європейського Союзу (ЄС) запровадили після скарг країн-сусідів на надлишок української продукції. Мовляв, це збиває ціни на місцевий товар та впливав на доходи фермерів.