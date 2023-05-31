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У ЄС не хочуть бачити українські продукти: що відомо про заборону імпорту

31 травня 2023 12:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
У ЄС не хочуть бачити українські продукти — розглядають нову заборону
Вантажні автомобілі на стоянці. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Європейській комісії (ЄК) мають намір продовжити обмеження імпорту української аграрної продукції до п'яти держав-сусідів. Розглядають варіант запровадження нової заборони щонайменше до жовтня 2023 року.

Про це пише видання The Guardian.

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Обмеження імпорту з України у ЄС

Обмеження на імпорт агропродукції з України у п'ять країн Європейського Союзу (ЄС) запровадили після скарг країн-сусідів на надлишок української продукції. Мовляв, це збиває ціни на місцевий товар та впливав на доходи фермерів.

Євросоюз уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією, дозволивши заблокувати поставку низку позицій товарів до 5 червня цього року.

Обмеження поширюються тільки на чотири позиції сільськогосподарського продовольства. А саме:

  • пшеницю;
  • кукурудзу;
  • ріпак;
  • насіння соняшнику.

За словами комісара із сільського господарства Януша Войцеховського, він наполягатиме на пролонгуванні обмежень імпорту зерна з України у п'ять країн щонайменше до кінця вересня.

Він зауважив, що Єврокомісія ще не дала згоди на нові обмеження, проте сподівається, що вдасться переконати інші країни-члени у справедливості рішення, попри "шалений опір" української сторони.

Київ критикує заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції у п'ять країн ЄС, пропонуючи пошук ринкових рішень для цієї проблеми. В Україні вважають, що заборона призведе до нарощення проблем, тому що її спробує використати Росія у власних інтересах.

Нагадаємо, у Європейській Комісії (ЄК) офіційно оголосили про застосування превентивних заходів проти українського імпорту, і обмежили поставки агропродукції до п'яти країн єврозони. Заходи назвали "виключними та тимчасовими".

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