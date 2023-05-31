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Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

31 мая 2023 12:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление
Флаг ЕС и украинский флаг. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Европейская комиссия начинает период консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС для определения усовершенствования механизмов приостановления безвизовых режимов с Евросоюзом. Механизм приостановки безвизового режима изложен в статье 8 Визового регламента.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Главной целью вышеупомянутого механизма является обеспечение временной приостановки действия безвизового режима при внезапном и значительном росте нелегальной миграции или рисков для безопасности ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что хоть безвизовый и приносит экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам, однако в прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные миграционные и вызовы безопасности.

"Недостаточное визовое согласование с визовой политикой ЕС может превратить страну с безвизовым режимом в транзитный узел для нелегальных въездов в ЕС. Так произошло в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, что привело к увеличению количества нелегальных въездов в ЕС в 2022 году", — отметили в Еврокомиссии.

Речь идет о рисках, связанных с проникновением организованной преступности, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Отмечается, что они позволяют гражданам стран, которые не являются членами ЕС, получить гражданство безвизовой страны и безвизово въезжать в ЕС, минуя процедуру получения краткосрочных виз ЕС.

Чтобы преодолеть эти вызовы, в ЕС хотят изменить действующие правила мониторинга безвизового режима с третьими странами.

"Будущий пересмотр правил может, в частности, включать:

  • новые основания для приостановки безвиза с учетом новых рисков;
  • адаптацию пороговых значений для запуска механизма приостановки безвиза;
  • изменение процедуры приостановки на более эффективную и гибкую;
  • усиление положений по мониторингу и отчетности", — говорится в сообщении.

Осенью 2023 года Еврокомиссия планирует представить законодательное предложение о пересмотре механизма приостановки безвиза.

Напомним, ранее мы писали, что в Европейской комиссии (ЕК) намерены продолжить ограничение импорта украинской аграрной продукции до пяти государств-соседей. Рассматривается вариант введения нового запрета по меньшей мере до октября 2023 года.

Ограничения на импорт агропродукции из Украины в пять стран Европейского Союза (ЕС) ввели после жалоб стран-соседей на излишек украинской продукции. Мол, это сбивает цены на местный товар и влиял на доходы фермеров.

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