У серпні цього року біткоїн продемонструє сплекс — скільки коштуватиме криптовалюта

Жінка тримає монету біткоїна і смартфон. Фото ілюстративне: cryptobaseatm.com

Незабаром біткоїн може увійти у так звану "бананову зону" і здорожчати до 180 тисяч доларів за монету. Наразі перша віртуальна валюта перебуває у "зоні нудьги".

Про це у вівторок, 18 червня, на своїй сторінці X (Twitter) написав керівник підрозділу досліджень консалтингової компанії Global Macro Investor (GMI) Жюльєн Біттель.

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Жюльєн Біттель вважає, що біткоїн скоро перейде в "зону божевілля" і подолає позначку в 180 000 доларів за монету. Зараз на ринку криптовалюти спостерігається класична картина, пов'язана з халвінгом.

"Ми знаходимося в "зоні нудьги", але попереду нас чекає "зона безумства", потрібно тільки набратися терпіння", — написав криптоаналітик.

Скриншот X/Julien Bittel, CFA

За прогнозом експерта, ціна біткоїну почне зростати у серпні цього року. Ця тенденія збережеться протягом наступного 2025 року, власне, під кінець 2025-го BTC буде коштувати 180 000 доларів. Разом зі здорожчанням цифрового золота збільшиться кількість компаній, які купуватимуть біткоїни.

Нагадаємо, аналітики Bernstein спрогнозували ріст біткоїна до мільйона доларів: до кінця 2025 року найвідоміша криптовалюта сягне позначки в 200 тисяч доларів, а менш ніж через 10 років — до 1 мільйона доларів.

Раніше гендиректор компанії Tether Паоло Ардоіно заявив, що біткоїн серед інших 14 тисяч криптовалют найбільш унікальний.