Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Біткоїн на порозі бананової зони — що це означає arrow

Біткоїн на порозі бананової зони — що це означає

21 червня 2024 04:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У серпні цього року біткоїн продемонструє сплекс — скільки коштуватиме криптовалюта
Жінка тримає монету біткоїна і смартфон. Фото ілюстративне: cryptobaseatm.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Незабаром біткоїн може увійти у так звану "бананову зону" і здорожчати до 180 тисяч доларів за монету. Наразі перша віртуальна валюта перебуває у "зоні нудьги". 

Про це у вівторок, 18 червня, на своїй сторінці X (Twitter) написав керівник підрозділу досліджень консалтингової компанії Global Macro Investor (GMI) Жюльєн Біттель

Читайте також:

Коли почнеться "бананова фаза" біткоїна 

Жюльєн Біттель вважає, що біткоїн скоро перейде в "зону божевілля" і подолає позначку в 180 000 доларів за монету. Зараз на ринку криптовалюти спостерігається класична картина, пов'язана з халвінгом. 

"Ми знаходимося в "зоні нудьги", але попереду нас чекає "зона безумства", потрібно тільки набратися терпіння", — написав криптоаналітик.

Прозноз щодо курсу біткоїна
Скриншот X/Julien Bittel, CFA

За прогнозом експерта, ціна біткоїну почне зростати у серпні цього року. Ця тенденія збережеться протягом наступного 2025 року, власне, під кінець 2025-го BTC буде коштувати 180 000 доларів. Разом зі здорожчанням цифрового золота збільшиться кількість компаній, які купуватимуть біткоїни. 

Нагадаємо, аналітики Bernstein спрогнозували ріст біткоїна до мільйона доларів: до кінця 2025 року найвідоміша криптовалюта сягне позначки в 200 тисяч доларів, а менш ніж через 10 років — до 1 мільйона доларів. 

Раніше гендиректор компанії Tether Паоло Ардоіно заявив, що біткоїн серед інших 14 тисяч криптовалют найбільш унікальний.

курс валют
інвестиції
криптовалюта
гроші
фондовий ринок
біткоїн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту