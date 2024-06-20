Гендиректор Bitcoin Magazine Девід Бейлі заявив, що влада США занадто дешево продала 187 тисяч біткоїнів

Монети біткоїна в руках. Фото ілюстративне: Unsplash

Американську владу звинувачують у продажу першої криптовалюти за надто низькою ціною. На балансі США мало би бути 400 тисяч біткоїнів, але 187 тисяч BTC продали за 282 мільйона доларів.

Про це у вівторок, 18 червня, написав на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше Twitter) генеральний директор Bitcoin Magazine Девід Бейлі.

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America should have over 400,000 bitcoin on its balance sheet right now, but instead Democrats sold 187,078 Bitcoin worth $12.5 billion for a paltry $282m. They fumbled generational wealth.



Trump should establish a strategic bitcoin reserve to stop the looting of our nation's… — David Bailey🇵🇷 $0.65mm/btc is the floor (@DavidFBailey) June 18, 2024

Що відомо про продаж BTC за заниженою ціною

"Демократи продали 187 тисяч 78 біткоїнів вартістю 12,5 мільярда доларів за жалюгідні 282 мільйони доларів. Вони розтранжирили багатство поколінь", — йдеться в повідомленні Бейлі.

Також генеральний директор Bitcoin Magazine заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має створити "стратегічний резерв біткоїнів, щоб зупинити розграбування майбутнього нації". Бейлі вважає, що тепер Америка має не продавати біткоїни, а повертати те, що вже втратила.

Нагадаємо, керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік спрогнозував подорожчання першої криптовалюти у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. На думку експерта, за такої умови біткоїн може до кінця року подорожчати до 150 тисяч доларів.

Раніше в адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували законопроєкт H.J. Res. 109, згідно з яким фінансові компанії з високим рівнем регулювання можуть виступати в ролі зберігачів криптовалют, зокрема біткоїнів. На думку представників адміністрації Презедента США, законопроєкт порушить роботу Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо захисту інвесторів на ринках криптовалют і захисту всієї фінансової системи.