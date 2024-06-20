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Директор Bitcoin Magazine звинуватив демократів США у продажу 187 тисяч BTC за низькою ціною

20 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Гендиректор Bitcoin Magazine Девід Бейлі заявив, що влада США занадто дешево продала 187 тисяч біткоїнів
Монети біткоїна в руках. Фото ілюстративне: Unsplash
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Американську владу звинувачують у продажу першої криптовалюти за надто низькою ціною. На балансі США мало би бути 400 тисяч біткоїнів, але 187 тисяч BTC продали за 282 мільйона доларів.

Про це у вівторок, 18 червня, написав на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше Twitter) генеральний директор Bitcoin Magazine Девід Бейлі.

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"Демократи продали 187 тисяч 78 біткоїнів вартістю 12,5 мільярда доларів за жалюгідні 282 мільйони доларів. Вони розтранжирили багатство поколінь", — йдеться в повідомленні Бейлі.

Також генеральний директор Bitcoin Magazine заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має створити "стратегічний резерв біткоїнів,  щоб зупинити розграбування майбутнього нації". Бейлі вважає, що тепер Америка має не продавати біткоїни, а повертати те, що вже втратила.

Нагадаємо, керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік спрогнозував подорожчання першої криптовалюти у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. На думку експерта, за такої умови біткоїн може до кінця року подорожчати до 150 тисяч доларів.

Раніше в адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували законопроєкт H.J. Res. 109, згідно з яким фінансові компанії з високим рівнем регулювання можуть виступати в ролі зберігачів криптовалют, зокрема біткоїнів. На думку представників адміністрації Презедента США, законопроєкт порушить роботу Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо захисту інвесторів на ринках криптовалют і захисту всієї фінансової системи.

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