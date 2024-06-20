Гендиректор Bitcoin Magazine Девід Бейлі заявив, що влада США занадто дешево продала 187 тисяч біткоїнів

Директор Bitcoin Magazine звинуватив демократів США у продажу 187 тисяч BTC за низькою ціною
Американську владу звинувачують у продажу першої криптовалюти за надто низькою ціною. На балансі США мало би бути 400 тисяч біткоїнів, але 187 тисяч BTC продали за 282 мільйона доларів.
Про це у вівторок, 18 червня, написав на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше Twitter) генеральний директор Bitcoin Magazine Девід Бейлі.
America should have over 400,000 bitcoin on its balance sheet right now, but instead Democrats sold 187,078 Bitcoin worth $12.5 billion for a paltry $282m. They fumbled generational wealth.— David Bailey🇵🇷 $0.65mm/btc is the floor (@DavidFBailey) June 18, 2024
Trump should establish a strategic bitcoin reserve to stop the looting of our nation's…
Що відомо про продаж BTC за заниженою ціною
"Демократи продали 187 тисяч 78 біткоїнів вартістю 12,5 мільярда доларів за жалюгідні 282 мільйони доларів. Вони розтранжирили багатство поколінь", — йдеться в повідомленні Бейлі.
Також генеральний директор Bitcoin Magazine заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має створити "стратегічний резерв біткоїнів, щоб зупинити розграбування майбутнього нації". Бейлі вважає, що тепер Америка має не продавати біткоїни, а повертати те, що вже втратила.
Нагадаємо, керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік спрогнозував подорожчання першої криптовалюти у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. На думку експерта, за такої умови біткоїн може до кінця року подорожчати до 150 тисяч доларів.
Раніше в адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували законопроєкт H.J. Res. 109, згідно з яким фінансові компанії з високим рівнем регулювання можуть виступати в ролі зберігачів криптовалют, зокрема біткоїнів. На думку представників адміністрації Презедента США, законопроєкт порушить роботу Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо захисту інвесторів на ринках криптовалют і захисту всієї фінансової системи.
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