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Биткоин на пороге банановой зоны — что это значит

21 июня 2024 04:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В августе этого года биткоин продемонстрирует сплекс - сколько будет стоить криптовалюта.
Женщина держит монету биткоина и смартфон. Фото иллюстративное: cryptobaseatm.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Вскоре биткоин может войти в так называемую "банановую зону" и подорожать до 180 тысяч долларов за монету. В настоящее время первая виртуальная валюта находится в "зоне скуки".

Об этом во вторник, 18 июня, на своей странице X (Twitter) написал глава подразделения исследований консалтинговой компании Global Macro Investor (GMI) Жюльен Биттель.

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Жюльен Биттель считает, что биткоин скоро перейдет в "зону безумия" и преодолеет отметку в 180 000 долларов за монету. Сейчас на рынке криптовалюты наблюдается классическая картина, связанная с халвингом.

"Мы находимся в "зоне скуки", но впереди нас ждет "зона безумия", нужно только набраться терпения", — написал криптоаналитик.

Предсказание по курсу биткоина
Скриншот X/Julien Bittel, CFA

По прогнозу эксперта, цена биткоина начнет расти в августе этого года. Эта тенденция сохранится в течение следующего 2025 года, собственно, к концу 2025-го BTC будет стоить 180 000 долларов. Вместе с подорожанием цифрового золота увеличится количество компаний, которые будут покупать биткоины.

Напомним, аналитики Bernstein спрогнозировали рост биткоина до миллиона долларов: к концу 2025 года самая известная криптовалюта достигнет отметки в 200 тысяч долларов, а менее чем через 10 лет — до 1 миллиона долларов.

Ранее гендиректор компании Tether Паоло Ардоино заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют самый уникальный.

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