В августе этого года биткоин продемонстрирует сплекс - сколько будет стоить криптовалюта.

Биткоин на пороге банановой зоны — что это значит
Вскоре биткоин может войти в так называемую "банановую зону" и подорожать до 180 тысяч долларов за монету. В настоящее время первая виртуальная валюта находится в "зоне скуки".
Об этом во вторник, 18 июня, на своей странице X (Twitter) написал глава подразделения исследований консалтинговой компании Global Macro Investor (GMI) Жюльен Биттель.
Когда начнется "банановая фаза" биткоина
Жюльен Биттель считает, что биткоин скоро перейдет в "зону безумия" и преодолеет отметку в 180 000 долларов за монету. Сейчас на рынке криптовалюты наблюдается классическая картина, связанная с халвингом.
"Мы находимся в "зоне скуки", но впереди нас ждет "зона безумия", нужно только набраться терпения", — написал криптоаналитик.
По прогнозу эксперта, цена биткоина начнет расти в августе этого года. Эта тенденция сохранится в течение следующего 2025 года, собственно, к концу 2025-го BTC будет стоить 180 000 долларов. Вместе с подорожанием цифрового золота увеличится количество компаний, которые будут покупать биткоины.
Напомним, аналитики Bernstein спрогнозировали рост биткоина до миллиона долларов: к концу 2025 года самая известная криптовалюта достигнет отметки в 200 тысяч долларов, а менее чем через 10 лет — до 1 миллиона долларов.
Ранее гендиректор компании Tether Паоло Ардоино заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют самый уникальный.
Читайте Новини.LIVE!