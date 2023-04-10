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Біткоїн продовжує дорожчати: яка зараз ситуація на цифровому ринку

10 квітня 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біткоїн дорожчає — скільки зараз коштує криптовалюта
ВТС додав 0,98% за добу / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На криптовалютному ринку Bitcoin продовжує підвищуватися у вартості. Станом на понеділок, 10 квітня, ВТС додав 0,98% за добу.

Про це свідчать дані Мinfin.

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Ситуація на цифровому ринку

За цими даними, Bitcoin перебуває на позначці 28,273 долара. Зокрема, за тиждень ціни підвищилась на 0,13%, а за місяць його вартість зросла на 40%. За рік ця криптовалюта впала на 33,94%.

Криптовалюта Ethereum торгується на 1,09% вище проти попереднього показника. За тиждень ця валюта здорожчала 3,44%, за місяць — на 30,07%. Зараз коштує 1,859 тис. доларів. За рік ця криптовалюта подешевшала на 43,06%.

Нижче представлена інформація щодо інших капіталізованих криптоактивів:

Ситуація на ринку

Нагадаємо, за прогнозом аналітика, інвестора та мільярдера Тім Дрейпера, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

На початку листопада 2022 року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

Після обвалу на криптовалютному ринку в Адміністрації президента США заявили про те, що індустрія криптовалют потребує жорсткого регулювання, адже американці ризикують постраждати без належного нагляду за криптовалютами. Тому там наголосили, що уважно стежать за крахом імперії цифрових активів біржі FTX.

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