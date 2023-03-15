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Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

15 березня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє — скільки коштуватиме криптовалюта
Криптоаналітики прогнозують суттєве зростання у вартості
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

Такий прогноз озвучив аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер.

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На думку аналітика, який раніше інвестував у Coinbase, Hotmail, Skype, Tesla та Twitter, зараз ВТС перебуває на самому початку параболічного зростання, яке призведе до позначки у 250 тисяч доларів.

"Я майже на 100 відсотків впевнений, що матиму рацію через 18 місяців", — стверджує він.

Капіталіст зауважує, що крах біржі FTX має стати "тривожним дзвіночком" для інвесторів, які прагнуть накопичувати криптовалюти, що контролюються централізованими платформами.

"Децентралізовані криптовалюти, такі як Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, набагато кращі, ніж централізовані цифрові активи. Я не знаю, чому хтось досі тримає централізовану криптовалюту, якщо вона не має конкретної мети, як-от XRP або ETH. Надіюсь, люди винесуть урок з краху FTX/FTT", — зазначив аналітик.

Скільки зараз коштує Bitcoin

Зараз на біржі Bitcoin торгується за 24 512 доларів. Перед цим флагманська криптовалюта знову просіла, однак учора підскочила вище 26 тисяч доларів, відреагувавши на сповільнення індексу споживчих цін США.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.За словами аналітиків, крах Signature Bank може завдати серйозного удару по галузі технологічної індустрії — криптовалютному сектору.

Раніше ми писали, що на початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

 

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