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Биткоин продолжает дорожать: какая сейчас ситуация на цифровом рынке

10 апреля 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Биткоин дорожает - сколько сейчас стоит криптовалюта
ВТС прибавил 0,98% за сутки / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На криптовалютном рынке Bitcoin продолжает повышаться в цене. По состоянию на понедельник, 10 апреля, ВТС прибавил 0,98% за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Мinfin.

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Ситуация на цифровом рынке

По этим данным, Bitcoin находится на отметке 28,273 доллара. В частности, за неделю цены повысились на 0,13%, а за месяц его стоимость выросла на 40%. Через год эта криптовалюта упала на 33,94%.

Криптовалюта Ethereum торгуется на 1,09% выше по сравнению с предыдущим показателем. За неделю эта валюта подорожала 3,44%, за месяц — на 30,07%. Сейчас стоит 1,859 тысячи долларов. За год эта криптовалюта подешевела на 43,06%.

Ниже представлена информация о других капитализированных криптоактивах:

Ситуация на рынке

Напомним, по прогнозу аналитика, инвестора и миллиардера Тим Дрейпера, самая популярная криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

В начале ноября 2022 года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.

После обвала на криптовалютном рынке в Администрации президента США заявили о том, что индустрия криптовалют нуждается в жестком регулировании , ведь американцы рискуют пострадать без должного надзора за криптовалютами. Поэтому там подчеркнули, что внимательно следят за крушением империи цифровых активов биржи FTX.

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