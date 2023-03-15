Биткоину прогнозируют заоблачное будущее — сколько будет стоить криптовалюта

Криптоаналитики прогнозируют существенный рост в стоимости

Самая популярная криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

Такой прогноз озвучил аналитик, инвестор и миллиардер Тим Дрейпер.

Что будет с Bitcoin

По мнению аналитика, ранее инвестировавшего в Coinbase, Hotmail, Skype, Tesla и Twitter, сейчас ВТС находится в самом начале параболического роста, который приведет к отметке в 250 тысяч долларов.

"Я почти на 100 процентов уверен, что буду прав через 18 месяцев", — утверждает он.

Капиталист отмечает, что крах биржи FTX должен стать "тревожным звоночком" для инвесторов, стремящихся накапливать криптовалюты, контролируемые централизованными платформами.

"Децентрализованные криптовалюты, такие как Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, гораздо лучше, чем централизованные цифровые активы. Я не знаю, почему кто-то до сих пор держит централизованную криптовалюту, если она не имеет конкретной цели, как XRP или ETH. Надеюсь, люди извлекут урок из краха FTX/FTT", — отметил аналитик.

Сколько сейчас стоит Bitcoin

Сейчас на бирже Bitcoin торгуется за 24 512 долларов. Перед этим флагманская криптовалюта снова просела, однако вчера подскочила выше 26 тысяч долларов, отреагировав на замедление индекса потребительских цен США.

Напомним, в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank. По словам аналитиков, крах Signature Bank может нанести серьезный удар по отрасли технологической индустрии — криптовалютному сектору.

Ранее мы писали, что в начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.