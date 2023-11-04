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Бюджет-2024. Мінімальна зарплата підвищуватиметься двічі за рік

4 листопада 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Як зміняться соціальні виплати в 2024 році
Гривні в жіночих руках. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В проекті державного бюджета на 2024 рік, затвердженого Кабінетом Міністрів і направленого на друге читання у Верховну Раду, передбачено підвищення соціальних стандартів, зокрема, підвищення розміру прожиткового мінімуму. Це означає, що зміняться соціальні виплати, розмір яких прив'язано до показника прожиткового мінімума.

Відповідні норми закладено в проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

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З 1 січня 2024 року року прожитковий мінімум для працездатної особи зросте з нинішніх 2 589 гривень до 2 920 гривень на місяць.

Мінімальна пенсія складатиме 2 361 гривні.

Мінімальна зарплата з 1 січня підвищиться до 7100 гривень, а з 1 квітня — до 8000 гривень.

Загалом на соціальну сферу в 2024 році заплановано витратити 469 млрд гривень. 

Медицина коштуватиме державному бюджету 202 млрд гривень, освіта — 179 млрд.

На підтримку ветеранів заплановано 14,3 млрд гривень.

Нагадаємо, 2 листопада Кабінет Міністрів схвалив проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання і направив текст у Верховну Раду.

В суботу, 4 листопада, законопроект має бути розглянутий парламентським Комітетом з питань бюджету. Розгляд документа народними депутатами у другому читанні має відбутися наступного тижня. 

На думку народного депутата, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, розгляд проекту бюджету, швидше за все, відбудеться 8 листопада.

На тлі підготовки бюджету на наступний рік Національний банк України прогнозує ріст реальних зарплат українців на понад 6% у 2024 і 2025 роках.

За оцінками НБУ, в 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики центробанку. 

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