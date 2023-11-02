Уряд схвалив проект державного бюджета на 2024 рік до другого читання

Засідання Уряду. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання і направив текст у Верховну Раду.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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В суботу, 4 листопада, законопроект має бути розглянутий парламентським Комітетом з питань бюджету. Розгляд документа народними депутатами у другому читанні має відбутися наступного тижня.

На думку народного депутата, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, розгляд проекту бюджету, швидше за все, відбудеться 8 листопада.

Які параметри державного бюджету схвалив Кабмін

В Мінфіні повідомили, що в проекті бюджету до другого читання потреба у зовнішній фінансовій підтримці на 2024 рік складає близько 41 млрд доларів.

Цей обсяг вдалося зменшити з 42,9 млрд дол., зокрема, завдяки збільшенню планових доходів у результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.

Було уточнено очікувані макроекономічні показники на 2023 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2024 рік.

Зокрема:

більш швидке відновлення реального ВВП у 2023 році до + 5% порівняно із + 2,8% у попередньому прогнозі;

курс гривні у 38,6 грн за долар на кінець 2024 року (до другого читання) порівняно з 40,2 грн за долар на перше читання;

уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення — з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції — з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року). Також скориговано припущення щодо курсу гривні 40,7 грн за долар (середній курс за рік) до другого читання порівняно з 41,4 грн за долар у попередньому прогнозі.

Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з І читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1 768,5 млрд гривень, в тому числі по загальному фонду збільшилась на 22,1 млрд грн.

Видатки та надання кредитів збільшено у законопроекті до другого читання у порівнянні з першим читанням на 95,2 млн грн та становлять 3 355 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду — 3 120,6 млрд грн та видатки спеціального фонду — 234,5 млрд гривень.

До другого читання граничний обсяг дефіциту був зменшений на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн), що узгоджено із Міжнародним валютним фондом.

При підготовці проекту держбюджету до другого читання, за пропозиціями народних депутатів та узгодженням з профільними міністерствами, було здійснено перерозподіл коштів в рамках окремих бюджетних програм. Зокрема, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики тощо.

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Нагадаємо, серед суттєвих змін, які уряд мусив врахувати при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2024 рік до другого читання, були такі:

у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн;

додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;

спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн за рахунок скорочення капітальних видатків;

збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів загалом на 62 млн грн;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів;

збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров’я України, працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

виділити додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Вище зазначені пропозиції були схвалені Бюджетним комітетом Верховної Ради за результатом опрацювання депутатських правок.

Також Комітет рекомендував надати Уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання щодо можливостей збільшити дохідну частину державного бюджету, а також ще раз ретельно проаналізувати видатки державного бюджету на 2024 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році.

