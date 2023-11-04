Как изменятся социальные выплаты в 2024 году

Гривна в женских руках. Фото: УНИАН

В проекте государственного бюджета на 2024 год, утвержденного Кабинетом Министров и направленного на второе чтение в Верховную Раду, предусмотрено повышение социальных стандартов, в частности повышение размера прожиточного минимума. Это означает, что изменятся социальные выплаты, размер которых привязан к показателю прожиточного минимума.

Соответствующие нормы заложены в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

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С 1 января 2024 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет с нынешних 2589 гривен до 2920 гривен в месяц.

Минимальная пенсия будет составлять 2361 гривны.

Минимальная зарплата с 1 января повысится до 7100 гривен, а с 1 апреля — до 8000 гривен.

В общей сложности на социальную сферу в 2024 году запланировано потратить 469 млрд гривен.

Медицина будет стоить государственному бюджету 202 млрд. гривен, образование — 179 млрд. грн.

На поддержку ветеранов запланировано 14,3 млрд гривен.

Напомним, 2 ноября Кабинет Министров одобрил проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению и направил текст в Верховную Раду.

В субботу, 4 ноября, законопроект должен быть рассмотрен парламентским Комитетом по бюджету. Рассмотрение документа народными депутатами во втором чтении должно состояться на следующей неделе.

По мнению народного депутата, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, рассмотрение проекта бюджета, скорее всего, состоится 8 ноября.

На фоне подготовки бюджета на следующий год Национальный банк Украины прогнозирует рост реальных зарплат украинцев более чем на 6% в 2024 и 2025 годах.

По оценкам НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики центробанка.