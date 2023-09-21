Як Україна віддаватиме борги в 2024 році

Державний борг України накопичується. Фото: google.com

Обсяг платежів з погашення державного боргу України на 2024 рік прогнозується в сумі 606 466,9 млн грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу — 184 892,3 млн грн, державного внутрішнього боргу — 421 574,6 млн гривень.

Такі параметри закладені в проект державного бюджета України на 2024 рік. Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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Борги по осені рахують

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2024 рік прогнозується в обсязі 422 015,1 млн грн, в тому числі державного внутрішнього боргу — 254 399,0 млн грн, державного зовнішнього боргу — 167 616,1 млн гривень.

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Граничний обсяг надання державних гарантій, які надаються на підставі рішень Кабінету Міністрів України, на 2024 рік визначено на рівні, що не перевищуватиме 3 відсотки планових доходів загального фонду державного бюджету, а саме 47 234,6 млн гривень. Граничний обсяг надання державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів України, на 2024 рік визначено у сумі 39 343,1 млрд гривень.

У 2024 році передбачено здійснення платежів на виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, у сумі 12 328,3 млн гривень.

Скільки маємо боргів

Згідно із розрахунками прогнозний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 8 183 862,1 млн грн та становитиме 104,6 відсотка від ВВП.

Гарантований державою борг, обрахований у національній валюті, складе 476 671,9 млн грн та становитиме 6,1 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2023 році та прогнозних запозичень у 2024 році, на кінець 2024 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 20 відсотка від обсягу державного боргу, а частка державного зовнішнього боргу 80 відсотка відповідно.

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Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України станом на серпень, державний та гарантований державою борг досяг нових історичних максимумів. Показник зріс на 4 млрд доларів, до 132,92 млрд або в нацвалюті — на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.

Цьогоріч Україна мусить погасити понад 658 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат припав на травень, коли виплатили 102,5 млрд грн, великі виплати відбулися у червні — 89,9 млрд грн. Також Україна має віддати у листопаді 84 млрд грн.

Згідно зі структурою виплат, 536 млрд грн витратять цього року на обслуговування, а також погашення державного внутрішнього боргу, близько 122 млрд грн — державного зовнішнього боргу.

