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Бюджет на 2024 год. Как Украина планирует отдавать долги

21 сентября 2023 23:15
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как Украина будет отдавать долги в 2024 году
Государственный долг Украины накапливается. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Объем платежей по погашению государственного долга Украины на 2024 год прогнозируется в сумме 606 466,9 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга — 184 892,3 млн грн, государственного внутреннего долга — 421 574,6 млн грн.

Такие параметры заложены в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год. Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

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Долги по осени считают

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2024 год прогнозируется в объеме 422 015,1 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга — 254 399,0 млн грн, государственного внешнего долга — 167 616,1 млн гривен.

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Предельный объем государственных гарантий, которые предоставляются на основании решений Кабинета Министров Украины, на 2024 год определен на уровне, не превышающем 3 процента плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а именно 47 234,6 млн гривен.

Предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров Украины, на 2024 год определен в сумме 39 343,1 млрд гривен.

В 2024 году предусмотрено осуществление платежей по выполнению государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, в сумме 12 328,3 млн гривен.

Сколько имеем долгов

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 8 183 862,1 млн грн и составит 104,6 процента от ВВП.

Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной валюте, составит 476 671,9 млн грн и составит 6,1 процента от ВВП.

Учитывая структуру государственных заимствований в 2023 году и прогнозных заимствований в 2024 году, к концу 2024 года доля государственного внутреннего долга составит 20 процентов от объема государственного долга, а доля государственного внешнего долга -- 80 процентов соответственно.

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Напомним, по данным Министерства финансов Украины по состоянию на август, государственный и гарантированный государством долг достиг новых исторических максимумов. Показатель вырос на 4 млрд долларов, до 132,92 млрд или в нацвалюте — на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.

В этом году Украина должна погасить более 658 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат пришелся на май, когда выплатили 102,5 млрд грн, крупные выплаты произошли в июне — 89,9 млрд грн. Также Украина должна отдать в ноябре 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат, 536 млрд грн потратят в этом году на обслуживание, а также погашение государственного внутреннего долга, около 122 млрд грн — государственного внешнего долга.

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