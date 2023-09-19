Скільки грошей передбачено в бюджеті-2024 на соціальну сферу

Пенсіонери. Фото: freepik.com

15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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В фокусі — державна політика у сфері соціального захисту

У проекті Державного бюджету України на 2024 рік фінансування соціальної сфери є пріоритетом №2 після сектору безпеки і оборони.

Міністерству соціальної політики України передбачено, зокрема, видатки на :

соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини — 88 708,3 млн грн, що більше ніж у поточному році на 2 610,5 млн грн або на 3 %.

За рахунок цих коштів забезпечуватимуться виплати майже 800 тис. отримувачам державної соціальної допомоги — особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, щомісячної грошової допомоги особам, які проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; 900 тис. громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 12 тис. отримувачам соціальних стипендій.

Продовжиться підтримка українців, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації. Також підтримку отримуватимуть особи, у яких житло зруйноване чи непридатне для проживання, пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України. Понад 2 млн внутрішньо переміщених осіб мають отримати виплати допомоги на проживання.

Українські біженці від війни. Фото: nikopolnews.net

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 49 908,3 млн грн, що більше ніж у поточному році на 12 038,1 млн грн або на 32 %, для надання державної підтримки 3,2 млн домогосподарств.

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соціальний захист дітей та сім’ї — 27 640,8 млн грн, що більше ніж у поточному році на 786,4 млн грн або на 3%.

За рахунок цих коштів забезпечуватиметься виплати різних видів допомог понад 1,6 млн отримувачам.

підтримку понад 250 тис. малозабезпечених сімей — 20 167,5 млн грн, що більше ніж у поточному році на 4 586,8 млн грн або на 30%.

У 2024 році планується підвищити рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 10 % (для працездатних осіб з 45 % до 55 %, для дітей — зі 130 % до 140 %).

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю — 5 853,9 млн грн, або на 2 412,1 млн грн, що на 70 % більше, ніж у 2023 році.

Зазначений обсяг видатків буде спрямовано у першу чергу на фінансування у повному обсязі протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності за новітніми технологіями, що дозолить забезпечити цими виробами осіб з інвалідністю, зокрема 2,3 тис. військовослужбовців.

Крім того, близько 706 тис. осіб буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації та 62,9 тис. дітей з інвалідністю — реабілітаційними заходами.

Український військовослужбовець. Фото: google.com

розвиток соціальних послуг, що вперше передбачено у поточному році.

Для розбудови системи соціальних послуг і посилення спроможності державних і місцевих органів до їх надання у наступному році планується випрацювати механізми визначення єдиної моделі фінансування соціальних послуг, зокрема і на умовах співфінансування. Так, у 2024 році планується 5 проектів щодо:

запровадження договірних форм надання соціальних послуг та соціальної послуги соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах Збройних Сил України;

запровадження комплексної соціальної послуги формування життєстійкості;

надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

компенсації вартості послуг, які надаються притулками для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та кризовими кімнатами для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Фінансування цих проектів буде здійснюватися за рахунок нової бюджетної програми "Розвиток системи соціальних послуг" з обсягом видатків 1 028,7 млн гривень.

для виплат особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною або за роботу в спеціальних умовах передбачено нову бюджетну програму із загальним обсягом видатків 1 748,8 млн грн, до складу якої включено видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, довічних державних стипендій, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

У 2024 році буде змінено підходи до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, що буде забезпечено шляхом залучення до оздоровлення дітей дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії з усієї України, для чого враховані кошти у обсязі 316,5 млн грн, що на 6,7 відсотка більше показників 2023 року.

Діти на природі. Фото: freepik.com

Також у 2024 році буде продовжено роботу зі:

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі , для чого в проекті Державного бюджету України на 2024 рік регіонам передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у загальному обсязі 200,2 млн грн;

, для чого в проекті Державного бюджету України на 2024 рік регіонам передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у загальному обсязі здійснення заходів із деінституалізації та забезпечення виховання дітей в сімейних формах виховання або в умовах, наближених до сімейних, що буде забезпечуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 575,3 млн грн, за рахунок яких буде забезпечено надання підтримки малим груповим будинкам та будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу.

Трансферт для Пенсійного фонду України у 2024 році передбачається на рівні поточного року у сумі 271 859,4 млн грн, у зв’язку зі зростанням доходної частини бюджету Пенсійного фонду України за рахунок очікуваного надходження єдиного соціального внеску у сумі 582,7 млрд гривень.

Передбачений обсяг видатків на пенсійне забезпечення дозволить профінансувати виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, а також здійснити щорічну індексацію пенсій.

