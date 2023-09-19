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Бюджет на 2024 год. Сколько денег предусмотрено на социальную защиту

19 сентября 2023 06:50
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько денег предусмотрено в бюджете-2024 на социальную сферу
Пенсионеры. Фото: freepik.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

Новини.LIVE публикует серию новостей с разбором основных статей проекта главной сметы страны на будущий год.

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В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год финансирование социальной сферы — приоритет №2 после сектора безопасности и обороны.

Для Министерства социальной политики Украины предусмотрены, в частности, расходы на :

  • социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 88 708,3 млн грн, что больше, чем в текущем году на 2 610,5 млн грн, или на 3%.

За счет этих средств будут обеспечиваться выплаты почти 800 тыс. получателям государственной социальной помощи — лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, ежемесячной денежной помощи лицам, проживающим вместе с инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства; 900 тыс. гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы; 12 тыс. получателям социальных стипендий.

Продолжится поддержка украинцев, уехавших с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации. Также поддержку будут получать лица, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания, повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины. Более 2 млн внутренне перемещенных лиц должны получить выплаты пособия на проживание.

 

Переселенцы
Украинские беженцы от войны. Фото: nikopolnews.net
  • выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 49 908,3 млн грн, что больше чем в текущем году на 12 038,1 млн грн, или на 32%, предоставление государственной поддержки 3,2 млн домохозяйств.

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  • социальную защиту детей и семьи — 27 640,8 млн грн, что больше, чем в текущем году, на 786,4 млн грн, или на 3%.

За счет этих средств будет обеспечиваться выплата различных видов пособий более 1,6 млн получателям.

  • поддержку более 250 тыс. малообеспеченных семей — 20 167,5 млн грн, что больше, чем в текущем году, на 4 586,8 млн грн, или на 30%.

В 2024 году планируется повысить уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям на 10% (для трудоспособных лиц с 45% до 55%, для детей — со 130% до 140%).

  • социальную защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью — 5 853,9 млн грн, что на 2 412,1 млн грн, или на 70% больше, чем в 2023 году.

Указанный объем расходов будет направлен в первую очередь на финансирование в полном объеме протезно-ортопедических изделий повышенной функциональности по новейшим технологиям, что позволит обеспечить этими изделиями лиц с инвалидностью, в том числе 2,3 тыс. военнослужащих.

Кроме того, около 706 тыс. человек будут обеспечены вспомогательными средствами реабилитации и 62,9 тыс. детей с инвалидностью — реабилитационными средствами.

 

Еще одна категория военных получит статус лиц с инвалидностью в результате войны
Украинский военнослужащий. Фото: google.com
  • развитие социальных услуг, что впервые предусмотрено в текущем году.

Для развития системы социальных услуг в следующем году планируется выработать механизмы определения единой модели финансирования социальных услуг, в том числе и на условиях софинансирования. Так, в 2024 году планируется 5 проектов:

  • введение договорных форм предоставления социальных услуг и социальной услуги социального сопровождения военнослужащих и членов их семей в воинских частях Вооруженных сил Украины;
  • введение комплексной социальной услуги на формирование жизнестойкости;
  • предоставление в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики, отдельных социальных услуг некоторым категориям лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • компенсация стоимости услуг, предоставляемых приютами для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, и кризисных комнат для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Финансирование этих проектов будет осуществляться за счет новой бюджетной программы "Развитие системы социальных услуг" с объемом расходов 1 028,7 млн гривен.

  • для выплат лицам, имеющим особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, или за работу в специальных условиях предусмотрена новая бюджетная программа с общим объемом расходов 1 748,8 млн грн, в состав которой включены расходы на выплату ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, социальной помощи лицам, имеющим особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, пожизненных государственных стипендий, единовременной денежной помощи лицам, получившим телесные повреждения при участии в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, и единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

В 2024 году будут изменены подходы к оздоровлению и отдыху детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке, что будет обеспечено путем привлечения к оздоровлению детей детских учреждений оздоровления и отдыха высшей категории со всей Украины, для чего учтены средства в объеме 316,5 млн грн, что на 6,7% больше показателей 2023 года.

 

дети
Дети на природе. Фото: freepik.com

Также в 2024 году будет продолжена работа по:

  • созданию сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, для чего в проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год регионам предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в общем объеме 200,2 млн грн;
  • осуществлению мероприятий по деинституализации и обеспечению воспитания детей в семейных формах воспитания или в условиях, приближенных к семейным, что будет обеспечиваться за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 575,3 млн грн, за счет которых будет обеспечено оказание поддержки малым групповым домам и строительство жилья для детских домов семейного типа.

Трансферт для Пенсионного фонда Украины в 2024 году предусматривается на уровне текущего года в сумме 271 859,4 млн грн, в связи с ростом доходной части бюджета Пенсионного фонда Украины за счет ожидаемого поступления единого социального взноса в сумме 582,7 млрд гривен.

Предусмотренный объем расходов на пенсионное обеспечение позволит профинансировать выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, а также осуществить ежегодную индексацию пенсий.

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