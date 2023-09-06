Бюджет-2024 — на що найбільше витрачатимуть кошти

Засідання уряду. Фото: kmu.gov.ua

Український уряд має намір ухвалити проєкт Державного бюджету на наступний рік до 15 вересня. Також оголосили ключові пріоритети.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль, інформує пресслужба Кабінету міністрів України.

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За словами Шмигаля, фахівці продовжують працювати над проєктом бюджету. Відповідна робота — на фінальній стадії.

Пріоритет №1

Він наголосив, що головним напрямком витрат бюджету на наступний рік, як і 2023-го, стане сфера безпеки та оборони.

"Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — все це максимально для нас важливо", — зауважив очільник уряду.

Пріоритет №2

Другим важливим пріоритетом стануть заробітні плати працівників бюджетної сфери та соціальні виплати. Передусім, йдеться про лікарів, педагогів.

Зокрема, у планах наступного року — двоетапне підвищення мінімальної заробітної платні в країні. Також закладуть кошти на індексацію пенсійних виплат, на фінансування житлових субсидій, на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та на інші виплати.

Пріоритет №3

Третім важливим акцентом у державному бюджеті стане відновлення українських міст через російську агресію. В уряді наголошують на важливості продовження та завершення проєктів відновлення, які вже стартували. Також мають намір почати нові.

Окрім того, прем'єр наголосив, що у січні-серпні 2023 року у загальний та спеціальний фонди держбюджету зібрали 1,6 трлн гривень. Йдеться про податки, акцизи, мита, гранти від міжнародних країн-партнерів. Він висловив подяку підприємцям та компаніям, які тримають українську економіку.

"Кожна сплачена гривня — це наш оборонний ресурс. Це внесок у нашу майбутню перемогу", — додав Денис Шмигаль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати. У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.