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Бюджет на 2024 рік: в уряді назвали ключові пріоритети

6 вересня 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бюджет-2024 — на що найбільше витрачатимуть кошти
Засідання уряду. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд має намір ухвалити проєкт Державного бюджету на наступний рік до 15 вересня. Також оголосили ключові пріоритети.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль, інформує пресслужба Кабінету міністрів України.

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За словами Шмигаля, фахівці продовжують працювати над проєктом бюджету. Відповідна робота — на фінальній стадії.

Пріоритет №1

Він наголосив, що головним напрямком витрат бюджету на наступний рік, як і 2023-го, стане сфера безпеки та оборони.

"Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — все це максимально для нас важливо", — зауважив очільник уряду.

Пріоритет №2

Другим важливим пріоритетом стануть заробітні плати працівників бюджетної сфери та соціальні виплати. Передусім, йдеться про лікарів, педагогів.

Зокрема, у планах наступного року — двоетапне підвищення мінімальної заробітної платні в країні. Також закладуть кошти на індексацію пенсійних виплат, на фінансування житлових субсидій, на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та на інші виплати.

Пріоритет №3

Третім важливим акцентом у державному бюджеті стане відновлення українських міст через російську агресію. В уряді наголошують на важливості продовження та завершення проєктів відновлення, які вже стартували. Також мають намір почати нові.

Окрім того, прем'єр наголосив, що у січні-серпні 2023 року у загальний та спеціальний фонди держбюджету зібрали 1,6 трлн гривень. Йдеться про податки, акцизи, мита, гранти від міжнародних країн-партнерів. Він висловив подяку підприємцям та компаніям, які тримають українську економіку.

"Кожна сплачена гривня — це наш оборонний ресурс. Це внесок у нашу майбутню перемогу", — додав Денис Шмигаль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати. У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.

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