Тарифи на електрику, газ та воду — які зміни очікуються з 1 вересня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українці, навіть під час війни, мусять оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. У вересні 2023 року також отримають оновлені платіжки.

Про те, чи очікуються зміни восени в оплаті, розповідають Новини.LIVE.

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Тарифи на електрику з 1 вересня

Згідно з чинною постановою уряду, для всіх жителів України встановлено фіксовану вартість на електричну енергію 2,64 грн/кВт год з 1 червня 2023 року. Такий рівень закріплено, незалежно від обсягів споживання ресурсу (раніше було дві градації). Також зросла вартість розподілу електрики на близько 25-50%.

Варто нагадати, що попередній тариф (в 1,68 грн) не змінювався з 2017 року. Нові ціни діятимуть до 31 грудня цього року. В уряді обіцяють, що у вересні тариф не зміниться.

Також діє нічний тариф, який менший за денний. Він встановлений в період: 23:00-07:00. Тарифи зараз такі:

у період 23:00 до 07:00 — 1,32 грн/кВт-год;

у період 07:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год.

При цьому облік відповідного тарифу можливий виключно за наявності спеціального лічильника, так званого "двозонного".

Зокрема, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, до кінця опалювального сезону 2024 року тарифи змінювати не будуть. Водночас, допустив можливість того, що тариф переглянуть, однак заявив, що у відомстві "сподіваються" на проходження найближчого опалювального періоду із затвердженим тарифом у червні 2023 року.

Тарифи на воду з 1 вересня

На початку липня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила скасувати рішення про зростання тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на третину.

Розраховували, що відповідні тарифи за рішенням НКРЕКП мали підвищитися з 1 липня. Проте у плани регулятора втрутився президент, назвавши рішення "непрофесійним". Після чого прем'єр доручив голові Міністерства енергетики Герману Галущенку організувати додаткові консультації з Нацкомісією щодо можливості перегляду рішення. Він назвав плани регулятора не погодженими з урядом, які "йдуть у розріз із його політикою".

Відповідно до попереднього рішення НКРЕКП, тарифи на послуги для 34 водоканалів з липня поточного року мали б зрости на 32% (у середньому).

З огляду на це, ціни у вересні на електроенергію залишаться на тому ж рівні.

Тарифи на газ з 1 вересня

Як відомо, 30 квітня 2023 року добіг кінця термін дії попередніх довгострокових договорів на постачання природного газу побутовим споживачам. Проте 1 травня газопостачальні підприємства вирішили продовжити річні тарифні пропозиції на подальший рік, тобто до 1 травня наступного року включно. При цьому вартість ресурсу не змінилася.

Дев’ять постачальників пропонують ціни на рівні від 7,70 до 9,99 грн за кубічний метр. Зокрема, у п’яти газопостачальників один куб газу коштує менше восьми гривень. Ціна в решти — від 8,20 до 9,99 грн за один кубометр.

При цьому близько 98% споживачів є клієнтами ГК "Нафтогаз України", тобто 12,4 млн домогосподарств. Ціна газу зафіксована на рівні 7,96 грн за один кубометр.

Влітку минулого року парламент ухвалив законопроєкт №7427, що передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло для українців. Заборона має діяти упродовж воєнного стану в країні та пів року після. Він поширюється на послуги централізоване опалення, гаряче водопостачання, розподіл газу.

Відтак, ціни у вересні на "блакитне паливо" також залишаться незмінні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уперше за 9 місяців зросли ціни на газ. Відтак, вартість становила 10 833 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 0,8% більше, ніж у травні.

Також ми писали, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.