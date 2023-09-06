Бюджет-2024 — на что больше всего будут тратить средства

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство намерено принять проект Государственного бюджета на следующий год до 15 сентября. Также объявили ключевые приоритеты.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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По словам Шмыгаля, специалисты продолжают работать над проектом бюджета. Соответствующая работа — на финальной стадии.

Приоритет №1

Он подчеркнул, что главным направлением расходов бюджета на следующий год, как и в 2023-м, станет сфера безопасности и обороны.

"Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды — все это максимально для нас важно", — отметил глава правительства.

Приоритет №2

Вторым важным приоритетом станут заработные платы работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Прежде всего речь идет о врачах, педагогах.

В частности, в планах на следующий год — двухэтапное повышение минимальной заработной платы в стране. Также заложат средства на индексацию пенсионных выплат, на финансирование жилищных субсидий, на помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и другие выплаты.

Приоритет №3

Третьим важным акцентом в государственном бюджете станет возобновление украинских городов из-за российской агрессии. В правительстве отмечают важность продолжения и завершения уже стартовавших проектов восстановления. Также намерены начать новые.

Кроме того, премьер подчеркнул, что в январе-августе 2023 года в общий и специальный фонды госбюджета собрали 1,6 трлн гривен. Речь идет о налогах, акцизах, пошлинах, грантах от международных стран-партнеров. Он выразил благодарность предпринимателям и компаниям, которые держат украинскую экономику.

"Каждая оплаченная гривна — это наш оборонный ресурс. Это вклад в нашу будущую победу", — добавил Денис Шмыгаль.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется в 2024 году повысить размер замороженной на фоне войны минимальной заработной платы. В Федерации профсоюзов были обнародованы варианты от центральных органов власти и профсоюзов.

Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.