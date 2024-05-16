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Бізнес під час війни — скільки іноземців заснували компанії в Україні за два роки

16 травня 2024 14:42
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Ірина Шпак
редактор
Скільки компаній відкрили іноземці в Україні під час великої війни
Робітники в офісі. Фото: Contábil RIO
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Ірина Шпак
редактор

Понад 2,6 тисяч компаній було відкрито іноземцями в Україні після початку повномасштабної війни. Гроші в країну під час війни інвестували громадяни з 100 країн світу.

Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Бізнесмени яких країн заснували найбільше компаній в Україні

Серед всіх іноземних інвесторів, які відкрили бізнес в Україні після початку повномасштабної війни, найчастіше це робили громадяни Туреччини. Вони стали власниками 354 українських компаній, що становить 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками.

Громадяни Узбекистану володіють 274 новими українськими компаніями та займають друге місце у рейтингу. Це становить 10% від загальної кількості. На третьому місці громадяни Польщі — вони є власниками 193 бізнесів або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками, відкритих після 2022 року.

Також у топ увійшли громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. Важливо відзначити, що на одну компанію може припадати більше одного власника.

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Бізнесмени яких країн частіше засновують компанії в Україні. Джерело: Опендатабот

Найбільші компанії, які відкрили іноземці в Україні

Серед бізнесів, відкритих іноземцями після початку повномасштабної війни, найбільшим став ТОВ "ТЕНС1МА" зі статутним капіталом у 1,28 млрд грн, що належить громадянину Вірменії. 

На другому місці розташувався АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 млн грн, яким володіє громадянин США. Третю позицію у рейтингу зайняла компанія ТОВ "ЛФС" із статутним капіталом у 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.

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ТОП-10 компаній, які мають іноземних власників. Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава за програмою "єРобота" інвестувала у підтримку малого та середнього бізнесу 8 млрд гривень. Українці можуть надалі подавати заявки на гранти.

Ми також писали, що Європейський інвестиційний банк надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу України. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 10 травня.

війна
бізнес
підприємства
підприємці

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